Luigui Carbajal será papá otra vez: la sorprendente diferencia de edad con su joven esposa

El cantante Luigui Carbajal se casó con Diana García en mayo de 2023, pero siempre hubo algunas críticas por la evidente diferencia de edad entre ambos, a pesar de que el exintegrante de Skándalo siempre ha defendido a su pareja al destacar la madurez que posee.

La gran diferencia de edad de Luigui Carbajal y su esposa



El pasado 20 de mayo de 2023, Luigui Carbajal contrajo nupcias con su joven pareja, Diana García, por lo que varios se cuestionaron cuánto era la diferencia de edad entre ambos. Según la información difundida, la esposa del excantante de Skándalo tiene 28 años y es médico de profesión, por lo que tiene 14 años de diferencia con el músico de 42 años. “Pero no es mi colágeno, aún estoy chibolo”, comentó el artista a modo de broma.



A pesar de la gran diferencia de edad entre ambos, Luigui Carbajal siempre ha resaltado la madurez de su pareja, Diana García, quien ha sido un pilar en su vida. “Si no hablo mucho de ella es para cuidar nuestra relación, pero nosotros ya tenemos cuatro años juntos”, especificó el cantante en una entrevista.

Algo curioso entre Luigui Carbajal y su joven esposa es que, en una oportunidad, el exintegrante de Skándalo reveló que la madre de Diana García era muy fanática de la agrupación. “Mi novia me ha contado que me veía de chibolita en la televisión”, confesó.



Luigui Carbajal anuncia que será padre otra vez



Por otro lado, Luigui Carbajal, en plena transmisión de su programa radial, confirmó que su joven esposa está en la dulce espera. Finalmente, Diana García y el exintegrante de Skándalo decidieron dar este gran paso en su relación y traer a su primer hijo juntos.



“Antes no creía mucho en el tema de que Dios tiene tiempos perfectos. Este año debo confesar que Diosito me puso a la mujer correcta, me puso matrimonio con la persona que yo quería, me dio a una mujer maravillosa (...). Después de 22 años, voy a ser otra vez papá”, aseguró en Radio Panamericana.