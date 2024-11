El popular cantante y comediante peruano Luigui Carbajal sorprendió a sus seguidores al compartir una de las noticias más importantes de su vida. Durante su programa en Radio Panamericana, el artista de 41 años reveló en vivo que su esposa, Diana Castro, está esperando a su primer hijo juntos. La noticia causó revuelo en sus oyentes y en sus compañeros de trabajo, quienes no dudaron en felicitarlo. Con una expresión de felicidad, Carbajal compartió detalles de este nuevo capítulo en su vida, a 22 años de la llegada de su segundo hijo.

El cantante, conocido por su trayectoria con el grupo Skándalo, había afirmado anteriormente que no planeaba tener más hijos y que su enfoque estaba en su carrera. Sin embargo, todo cambió en los últimos meses, cuando él y Diana decidieron formar una familia de tres. "Antes no creía mucho en el tema de que Dios tiene tiempos perfectos, este año debo confesar que Diosito me puso a la mujer correcta, me puso matrimonio con la persona que yo quería, me dio a una mujer maravillosa (...). Después de 22 años voy a ser otra vez papá", comentó emocionado en plena transmisión radial.

Luigui Carbajal se emociona EN VIVO al anunciar que volverá a ser papá luego de 22 años

En un emotivo momento, Luigui Carbajal reveló al aire la llegada de su próximo hijo con su esposa Diana Castro. La noticia fue recibida con aplausos y expresiones de alegría por parte de sus compañeros y del propio Carbajal, quien no pudo ocultar su emoción. “Después de 22 años voy a ser otra vez papá”, dijo con una sonrisa radiante, mientras sus colegas celebraban junto a él.

“Yo quiero confesar que estoy enamorado de mi esposa, la amo con todo mi corazón. Voy a confesar de que Dios me dio la oportunidad de conocer una mujer maravillosa, de entregarme ante Dios (...) creo que es un milagro porque mi esposa no podía salir embarazada y se dio en un momento, en realidad, del tiempo de la mujer que no le viene, que no podía salir embarazada por el tema hormonal y esto y el otro y no fue en los días fértiles y por eso creemos que fue en realidad un milagro y Diosito nos mandó esta bendición para alegrar el hogar, para alegrar mi vida y me estoy esforzando mucho para poder darle lo mejor a esta nueva vida que viene a mí”, manifestó Luigui.

¿Quién es la esposa de Luigui Carbajal?

Diana Castro, la joven esposa de Luigui Carbajal, tiene 27 años y es médico de profesión. La pareja se casó en una ceremonia privada el 20 de mayo de 2023, en Cieneguilla, un evento que fue comentado debido a la diferencia de edad entre ambos. Con 14 años de diferencia, Carbajal ha mencionado en tono de broma que, aunque es mayor que su esposa, mantiene su “espíritu joven” y que ella no es su "colágeno", sino su compañera de vida.

Luigui Carbajal y su esposa Diana Castro

Desde su matrimonio, Diana ha logrado ganarse el cariño de los hijos mayores de Carbajal y establecer una relación armoniosa con ellos. La pareja ha dado muestras públicas de afecto y de su sólida unión, como cuando Luigui comentó que “Diosito me dio una mujer maravillosa”, refiriéndose a la conexión que ha encontrado con Diana y cómo ella ha sido un pilar en su vida.

¿Cuántos hijos tiene Luigui Carbajal?

Antes de esta noticia, Luigui Carbajal ya era padre de dos hijos adultos: Gian Piero, de 21 años, y Daleshka, de 22 años. Ambos han seguido caminos muy distintos, pero han mantenido una excelente relación con su padre y con su actual esposa, Diana. Gian Piero ha demostrado interés en seguir los pasos de su padre en la música, habiendo estudiado Producción Musical en el Instituto Superior Orson Welles, mientras que su hermana Daleshka está próxima a culminar la carrera de Psicología en una universidad de Lima.

Carbajal ha expresado en diversas ocasiones que la relación entre sus hijos y su esposa Diana ha sido un aspecto fundamental para la estabilidad familiar. “Mis hijos la quieren mucho, y eso ha hecho que mi vida sea mucho mejor”, comentó el cantante en una entrevista reciente, enfatizando la importancia de la armonía en su hogar. A pesar de las posibles diferencias generacionales, tanto Gian Piero como Daleshka han mostrado respeto y afecto por Diana, consolidando una relación de apoyo mutuo en la familia.