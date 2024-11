La Uchulú, conocida figura del entretenimiento digital, generó gran preocupación entre sus seguidores tras anunciar una sorpresiva pérdida que la afectó profundamente. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido peruana compartió la noticia en horas de la madrugada, mostrando su tristeza y desconsuelo por lo ocurrido, lo que despertó una ola de mensajes de apoyo por parte de su comunidad.

En medio de un momento particularmente difícil, la influencer, también conocida por su participación en 'El reventonazo de la Chola', expresó su angustia y vulnerabilidad, asegurando que la situación era de gran importancia para ella tanto a nivel personal como profesional. La noticia rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios pendientes de su estado y esperando más detalles sobre lo sucedido.

Uchulú conmociona tras perder su cuenta de TikTok: revela su dolor

La eliminación de la cuenta de TikTok de Uchulú no solo significó una pérdida considerable en términos de seguidores, sino también en lo que representa para su carrera como creadora de contenido. Con más de tres millones de seguidores en TikTok, la red social ha sido una de sus principales fuentes de difusión y conexión con el público. Esta eliminación se suma a otros casos similares en los que figuras públicas han visto sus cuentas bloqueadas o eliminadas sin previo aviso, como sucedió recientemente con Jota Benz, también del mundo del espectáculo peruano.

El mensaje de Uchulú desató una ola de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir en redes su preocupación y a etiquetar a TikTok para exigir la recuperación de la cuenta. La actriz cómica enfatizó en sus historias la importancia de la plataforma en su trabajo: "Es mi herramienta de trabajo, y me siento impotente al perderla así".

Cuenta de TikTok bloqueada de la Uchulú. Foto: Captura Instagram

Uchulú confiesa que recuperó su cuenta de TikTok

A pesar de la angustia inicial, Uchulú informó a sus seguidores que su cuenta de TikTok había sido restaurada en las primeras horas de la mañana. En un tono visiblemente más calmado, compartió en sus redes sociales: “Buenos días, ya estoy feliz, ya me devolvieron la cuenta. Gracias por los mensajes de apoyo”. La noticia fue recibida con entusiasmo por su comunidad digital, quienes agradecieron la rápida resolución del problema y celebraron su regreso a la plataforma.

El caso de Uchulú pone de manifiesto la vulnerabilidad de las cuentas en redes sociales, especialmente para aquellos creadores que dependen de estas plataformas para su sustento. La recuperación de su cuenta trajo alivio no solo a la influencer, sino también a sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de su situación en todo momento.

Uchulú recuperó su cuenta de TikTok. Foto: Captura Instagram

Uchulú conmocionó a sus seguidores al revelar su delicado estado de salud tras operación

Semanas antes del incidente con su cuenta de TikTok, Uchulú ya había preocupado a sus seguidores al compartir detalles sobre una complicación de salud tras someterse a una operación de reasignación de sexo en Tailandia. Durante su recuperación en un hotel, la influencer experimentó un sangrado inesperado en plena madrugada, lo que la llevó a publicar un mensaje de alerta: “He tenido una noche un poco incómoda porque he comenzado a sangrar y eso me alarma, pero como aquí es de noche, no sé dónde acudir”.

La Uchulú explicó que el sangrado no se debía a falta de reposo, ya que su médico le había recomendado caminar un 20% del día para ayudar a la recuperación de sus piernas, mientras debía permanecer en reposo el 80% restante. La situación, aunque alarmante, fue finalmente controlada tras recibir un diagnóstico médico que confirmó una pequeña fisura en la uretra, lo que generó el sangrado. Según la influencer, el tratamiento prescrito incluye seis pastillas antihemorrágicas diarias y una hidratación constante.

En su último mensaje, la Uchulú aseguró a sus seguidores que el tratamiento está dando resultados positivos y anunció que pronto regresará a Perú para continuar con su proceso de recuperación junto a su equipo médico local.