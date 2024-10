El conductor de 'Amor y fuego', Rodrigo González, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento con los reporteros de 'Magaly TV, la firme', conocidos popularmente como 'Urracos'. Todo comenzó cuando los reporteros John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, cuestionaron públicamente a 'Peluchín', acusándolo de "picón" por su supuesta fijación en criticar a Magaly Medina y relacionarla con el presentador Andrés Hurtado. En sus comentarios, los 'Urracos' criticaron la falta de rigor periodístico de González, calificando su contenido como "chismes baratos" y "sin verificar".

Rodrigo González arremete contra 'Urracos' de Magaly Medina

La respuesta de 'Peluchín' no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el conductor replicó duramente y tachó a los reporteros de "chupamedias", acusándolos de querer ganarse la aprobación de Medina. “¿Se tienen que unir todos los chupamedias para ver si me dan un voltio? Qué triste papel el que hacen para poder conseguir la aprobación de una jefa que los humilla públicamente todo el tiempo. Lo que soy en el corazón de mi público ustedes morirán sin siquiera experimentarlo”, escribió González en sus redes sociales.

Rodrigo González llama "chupamedias" a 'Urracos' de Magaly Medina. Foto: X

Además, compartió algunas reacciones de los usuarios, entre las cuales resaltan críticas hacia Magaly, señalando que ella tomaría estas acciones para que se acepte su versión en medio de las especulaciones sobre una relación con Andrés Hurtado, quien actualmente enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos y tráfico de influencias.

¿Qué dijeron los 'Urracos' de Magaly Medina sobre Rodrígo González?

La tensión entre Rodrigo González y los reporteros de 'Magaly TV La Firme' no es reciente. Los 'Urracos' han señalado que González permite que en su programa se lancen rumores sin fundamento, en especial aquellos que involucran a Magaly Medina. John Tirado y Gianfranco Pérez no dudaron en afirmar que González tiene una obsesión con la conductora de espectáculos y cuestionaron su ética profesional. “Está picón de que no te nombre ni el Premio Luces. Te nombran en la categoría de ‘Mejor Programa de Espectáculos’ y te gana Magaly. A ti no te conocen. A ti a las justas que convocarían para el 'Premio Martín Becerro'”, comentó Pérez, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Rodrigo González y Magaly Medina se han lanzado diversas indirectas debido a la detención de Andrés Hurtado. Foto: Composición LR/Captura Youtube/Captura ATV/difusión

Los reporteros también recordaron que González no terminó sus estudios universitarios, y subrayaron que, a diferencia de él, Magaly Medina es considerada una periodista de trayectoria con un amplio conocimiento del medio. Otto Díaz, excompañero de González, declaró que mientras Medina "maneja todo el proceso de producción de un programa", Rodrigo González se limita a "presentar notas".

Magaly Medina le responde a 'Peluchín' por críticas hacía sus 'Urracos'

La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar tras el contundente mensaje que Rodrigo González publicó en su cuenta de 'X'. A través de un video en su Instagram, la conductora de ATV señaló: "A diferencia de otras personas, yo tengo vida, así que los fines de semana los dedico a compartir tiempo de calidad con mi familia y mis seres queridos". Medina, dejando entrever que esta no sería su única reacción, anticipó que su respuesta completa se dará a conocer próximamente.

Fiel a su estilo directo, Magaly también envió un mensaje a sus seguidores, sugiriéndoles paciencia mientras prepara su respuesta oficial. "Respecto a mi programa, cualquier duda o comentario, ¿qué tal si esperamos hasta mañana lunes a las 9:45 p.m. en 'Magaly TV, la firme' y lo hablamos? Bye, bye, que tengan un buen domingo", expresó la conductora, dejando claro que retomará el tema en su espacio televisivo habitual.