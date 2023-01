Melissa Paredes tejería muñecos para la bebé de Ale Venturo: “Un detallito nunca está mal”

Ale Venturo está próxima a dar a luz en las semanas siguientes y Rodrigo Cuba se encuentra más emocionado que nunca. Por su parte, Melissa Paredes y Anthony Aranda también viven uno de sus mejores momentos en su relación, pues gozan los viajes que realizan dentro del país. Sin embargo, mucho se especula sobre el vínculo que estos cuatro personajes tienen entre sí, sobre todo, entre Ale Venturo y Melissa Paredes; por ello, en “Préndete” se comentó sobre este tema, dejando en claro cómo se llevan tras el polémico ampay del 2021.

¿Qué le regalaría Melissa Paredes a Ale Venturo tras su embarazo?

Este miércoles 18 de enero, los integrantes de “Préndete” conversaron sobre Ale Venturo y la fecha en la que la empresaria dará a luz al hijo de Rodrigo Cuba. Melissa Paredes no se quedó callada con las preguntas de sus compañeros y reveló que podría hacerle un bonito obsequio a la pareja del ‘Gato’.

“Y a ti qué te importa cuando da a luz ella, déjala. Puede ser (le voy a decir que venga), pero con ustedes acá no creo que quiera venir”, comentó la modelo al iniciar.

Posteriormente, Ricardo Rondón le consultó si podría tejerle algo a la pequeña que viene en camino y Melissa Paredes respondió: “¿Verdad, no? Buena idea, un detallito nunca está mal. Hay unas cositas que hacen tejiditas bien bonitas (...) Eso ya no se usa, es antiguo. Ahora lo que se usa son esos muñequitos de apego, pero por qué no se lo haría. ¿Qué tiene de malo? Entre las mujeres hay que apoyarnos”.

Usuarios trolean a Melissa Paredes con trend de Shakira

Anthony Aranda y Melissa Paredes se animaron a realizar un tiktok con el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, pero no imaginaron que sus seguidores tendrían unos comentarios burlescos contra ella y su pareja.

“Cambiaste Cancún por Chorrillos“, “Cambiaste Jockey por Unicachi”, “Hasta que salga con su CLARAmente”, fueron algunas recciones.