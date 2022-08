Aída Martínez sobre cómo descubrió su sexualidad: “Mi primer orgasmo fue a los 22 o 23 años”

Aída Martínez es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana debido a sus ampáis y comentarios en los programas de espectáculos. Esto, lejos de amilanar a la modelo y actual pilota de carreras, hizo que desarrolle una personalidad atrevida y que no tenga miedo de hablar de temas como de su sexualidad.

No obstante, no fue siempre así para la arequipeña. En una entrevista con el canal de YouTube de Giancarlo Granda, reveló que su entorno familiar era muy conservador:

“Mi familia era cristiana, mi mamá era bien reservada, no me dejaba hacer nada. Recién pude tener enamoradito a los 20, aunque yo siempre me daba mis escapadas. Me tomó muchos años cambiar su forma de pensar. Ahora se divierte con sus amigos”, declaró.

Aída Martínez contó que esta falta de información ella comenzó a experimentar por su propia cuenta, por lo que se demoró en descubrir su sexualidad.

“A mí me tocó descubrir mi sexualidad, mi cuerpo, tener un orgasmo por primera vez a los 22 o 23 años. Obviamente, ya había tenido relaciones, pero no sabía que era un orgasmo. Cuando lo descubrí, obviamente no paré: me sentí lista para comerme el mundo entero”.

Aída Martínez fue invitada al programa 'Tiempo muerto' del locutor de fútbol Giancarlo Granda. Foto: G. Granda/YouTube

No obstante, la modelo también señaló que sus parejas tampoco hicieron méritos para ayudarla a alcanzar esta sensación: “ Ningún h***** tampoco me ayudaba. Los hombres son bien egoístas. Ellos piensan en venirse y no en el placer de la mujer ”.

Aída Martínez: “Si me hablaban de sexualidad, quizá hubiera sido más tranquila”

Aída Martínez consideró que cuanto más los padres repriman a sus hijos en el ambito sexual, solo ocasionarán que estos despierten mayor curiosidad sobre el tema: “En esta sociedad, no se habla del tema con los niños, y eso les genera tabús. Yo me volví muy libre sexualmente porque mis papás no me explicaron las cosas como desde un principio , sino, quizá, hubiera sido una chica más tranquila”.

La arequipeña también confesó su mayor fantasía sexual: “Mi sueño es tener un trío , pero con dos hombres, no con una mujer. Obviamente, ahora no puedo porque estoy casada. No quiero divorciarme, pero si llega el caso. Voy a ir por lo que quiero”, comentó.

Aída Martínez hoy se encuentra casada con el piloto Adolfo Carrasco. Foto: captura Instagram/Aída Martínez

Por último, la modelo se encargó de desmentir los rumores acerca de su orientación sexual: “No soy lesbiana, en algún momento he tenido curiosidad como cualquier mujer. Una vez tuve un encuentro casi sexual, pero en el momento me di cuenta de que no me gustaba. Cuando lo dije, muchos me criticaron y etiquetaron (...)”, finalizó.