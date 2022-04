Lucía de la Cruz a Gino Assereto: “Sería estúpida pagar 4.000 soles para que solo baile”

¡No le perdona nada! Lucía de la Cruz siempre ha mostrado su transparencia al momento de comentar los temas más polémicos de la farándula peruana. Es por ello que no perdió la oportunidad de dar su opinión con respecto a los eventos a los que están asistiendo (animadores de discotecas)los chicos reality. En esta oportunidad, se refirió a Gino Assereto.

Según el programa de ATV, el modelo cobra 4.000 soles por cada espectáculo que brinda, a pesar de no tener ningún talento que lo haga sobresalir ante cualquier otro artista. La cantante criolla no solo criticó el monto, sino que hizo una comparación con su trabajo: “Yo no lo conozco, pero como empresaria sería demasiado estúpida para pagar cuatro mil soles para que esté bailando como una *** o como un ***. Yo en una discoteca cobro 4.000 soles por cantar 35 minutos y yo entrego mi espectáculo”.

El precio de su trabajo lo sacó a relucir el programa “Magaly TV, la firme”, en el que presentaron parte del espectáculos que no dudó en ser duramente juzgado por la conductora Magaly Medina, quien manifestó: ““Oye, ¿4.000 soles por cantar su canción fea que nadie conoce? Es que de verdad, es una canción bien fea, creo que lo que ellos querían era que cante su canción; (le dijeron): ‘sácate el polito, baila un poquito, imita aunque sea mal a Enrique Iglesias’ (como parte del show), pero no quería ni eso. Cuando va el bailarín este de la discoteca de ambiente y se le acerca, un poco más se va tras de la cortina. ¿4.000 soles? 4.000 soles ganados sin el menor de los esfuerzos. Mejor que lo conecten vía face time, así ni siquiera tiene que ir al local (sic)”.

¿Qué dijo ‘Melcochita’ al respecto?

Lo que más llamó la atención es que la icónica Lucía de la Cruz no fue la única en mostrarse indignada por todo lo que se llevan los personajes conocidos a sus bolsillos, sino que el humorista ‘Melcochita’ también se pronunció con la finalidad de hacer ver las diferencias que hay con quienes realmente han hecho una trayectoria a base de talento. Vale resaltar que las críticas no son solo a Gino Assereto, sino también a los eventos que promocionan Jossmery Toledo, Fabio Agostini, Hugo García y muchos más.

El cómico está indignado con el monto que ganan los chicos reality. Foto: Archivo de LR

En ese sentido refirió lo siguiente: “No vale nada ese show. Están maleando la plaza a todos los grandes artistas. Da rabia que uno que se ha sacado la mugre tantos años… hay que tener un poco de sangre en las venas. Se la llevan fácil porque buscan ‘piedrones’ y no talento”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ricky Trevitazo sobre los shows de los chicos reality?

Al igual que el cómico, el cantante Ricky Trevitazo también estuvo muy indignado al enterarse que la modelo Jossmery Toledo asistió a un evento solo para congraciar con el público y satisfacerlos al tomarse unas cuentas fotos.

Ricky Trevitazo exige que los jóvenes se preparen más para sus eventos. Foto: Internet

“Para estar en el escenario primero hay que prepararse un poquito, para la fotito nomás no jod… Eso sí nos mortifica a muchos de los artistas como yo. Para mí, ella no es artista, ella es famosa, le pagan sus 100 o 50 mangos para tomarse su fotito abrazado”, señaló.