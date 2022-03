¿Por qué Bárbara Torres, ‘Chela’ de “Junta de vecinos”, ya no aparece en la teleserie?

La teleserie “Junta de vecinos”, que se estrenó a través de las pantallas de América Televisión en diciembre de 2021 y llegará a su fin el próximo 24 de marzo, conquistó a los televidentes peruanos con las entretenidas historias de cada uno de los personajes. La producción, la cual apostó por mostrar libremente el amor LGTBIQ+, ha sido muy cuestionada por reemplazar a Bárbara Torres, quien interpretaba a ‘Chela’, por otra actriz argentino-peruana.

La actriz argentina, conocida por dar vida a ‘Excelsa’ en la serie cómica “La familia P. Luche”, encantó a los seguidores de la teleserie con su peculiar personaje. Sin embargo, los fanáticos se vieron confundidos al ver a Camila Mac Lennan, quien tomó el papel de ‘Chela’. Tras ello, han pedido una explicación al productor de “Junta de vecinos” y exigen el regreso de Torres.

En esta nota te contamos por qué dejó de aparecer Bárbara Torres en una de las teleseries más vistas de la televisión peruana.

Productor de "Junta de vecinos" se despidió de Bárbara Torres. Foto: Miguel Zuloaga/Instagram.

¿Qué dijo el productor de “Junta de vecinos” sobre ‘Chela’?

Miguel Zuloaga acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar gracias a Bárbara Torres, ya que se ganó al público peruano. Además, reveló quién será su reemplazo.

“Gracias, Bárbara Torres, por aceptar ser parte de nuestra serie, ha sido un honor y un aprendizaje trabajar juntos. Espero pronto volvernos a encontrar. Te quiero mucho. ‘Chela’ ahora será interpretada por Camila Mac Lennan, una grande y súper actriz que estoy seguro llegará a los corazones de los que ven la serie ‘Junta de vecinos’. Mis respetos para las dos”, escribió en sus redes sociales.

Bárbara Torres agradecida con "Junta de vecinos". Foto: Bárbara Torres/Instagram.

¿Por qué Bárbara Torres dejó la teleserie peruana?

De acuerdo a los seguidores de la teleserie, Bárbara Torres habría tomado la decisión de ya no seguir más en “Junta de vecinos” para formar parte de las grabaciones de “Risas y canciones”, donde dará vida a la recordada ‘Excelsa’. La actriz se pronunció por medio de historias de Instagram. “Gracias, Miguel Zuloaga. Gracias, ‘Junta de vecinos’”, añadió en el reposteo de la publicación realizada por el productor peruano.

Cibernautas piden el regreso de Bárbara Torres a "Junta de vecinos". Foto: captura TikTok.

Seguidores piden el retorno de Bárbara Torres en “Junta de vecinos”

El cambio de actrices para interpretar a ‘Chela’ en “Junta de vecinos” no ha sido del agrado de los seguidores de la teleserie, ya que por diferentes redes sociales han dado a conocer su disconformidad y piden el regreso de Bárbara Torres. “Que regrese ‘Chela’, sin ella no es igual. Sin ella no hay emoción”, “¿Por qué la cambiaron? Ya no es igual”, “Sin ella no será lo mismo”, se lee en una publicación de TikTok de la cuenta @team_americatvpe.