Dalia Durán explica por qué no trabaja con ‘Mero Loco’ y Andrés Hurtado: “No descarto ningún trabajo”

Dalia Durán empezó con el pie izquierdo su trabajo en la cevichería La Gran Concha, debido a que llegó dos horas tarde ante la gran presencia de la prensa de espectáculos. Lo que llamó la atención de sus palabras al declarar fue que evitó disculparse y, por el contrario, asumió que el dueño tendría que entender porque recién se está acomodando a su horario.

Además, la cubana puso como excusa lo lejos que queda el distrito donde vive, Comas, y todo el tráfico que se acumula cuando intenta transportarse. De igual forma, brindó más declaraciones, al explicar con quién se quedaron sus hijos. La expareja de John Kelvin manifestó: “Me están apoyando bastante, no me puedo quejar. Incluso una vecina me ha apoyado hoy cuidándolos para que yo pueda venir a trabajar”.

Al momento de ser consultada por no aceptar trabajar con el ‘Mero Loco’ y el conductor Andrés Hurtado, la modelo Dalia Durán señaló: “Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, yo no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”.

Dalia Durán afirma que tiene varios trabajos a la vez

La anfitriona Dalia Durán no dudó en contactarse con todas las personas que le ofrecieron trabajo luego de que saliera en televisión por segunda vez para contar que se estaba mudando de distrito porque ya no le alcanzaba el dinero.

La modelo Dalia Durán está contenta con sus labores. Foto: Dalia Durán/Instagram

Durán aclaró que gracias a ese apoyo está con muchos compromisos que le permiten sostener a su familia: “Todos en algún momento pasamos una situación difícil, y a mí me tocó. Eso no quiere decir que me mantenga así. Soy agradecida con quien me brinda la mano sea quien sea”.

Dalia Durán responde ante críticas de Giuliana Rengifo

La cubana Dalia Durán se presentó en el programa “América hoy” para conversar con los conductores sobre su situación actual.

Y es así que no dudó en responder sobre las declaraciones de la cantante Giuliana Rengifo: “Para empezar, no la conozco y ella no me conoce a mí, nunca la he visto. Entiendo que es el medio, pero tiene que respetarme como mujer y madre. Yo no la tengo fácil, no tengo una mamá que me diga ‘vete a trabajar y ese dinero te lo ahorras’”.