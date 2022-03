María Pía ingresó a EEG y advirtió a Johana San Miguel: “No me voy a quedar callada”

María Pía Copello habló sobre su compañera de conducción Johanna San Miguel y comentó que no existen riñas, pero también advirtió que defenderá a su equipo: “Yo tengo mi carácter y Johanna también, así que cada quién va a jalar para su equipo. Ya antes me enfrenté a Mathías (Brivio)” , afirmó.

Maria Pia habló sobre cómo será conducir al lado de Johanna San Miguel. Foto: GLR

Además, la ex conductora infantil puntualizó en que esto no es algo nuevo para ella y que será un reto más por afrontar: “Le tengo cariño al programa porque es un formato que al inicio se me hacía súper complicado, ya que yo venía de conducir el lado infantil, así que esto me hizo aprender bastante y seguir avanzando”, dijo.

“Siento que Johanna puede ser más sarcástica y peleona que Mathías, eso es lo que me va a costar, pero siempre con respeto. Yo no me voy a quedar callada, porque defenderé a a mi equipo con uñas y dientes. Eso es lo que he hecho siempre”, puntualizó.

Maria Pia Copello declara la 'guerra' a Johana San Miguel en su regreso a EEG. Foto: GLR

María Pía Copello fue presentada como nueva conductora de EEG

María Pía Copello es la nueva conductora de EEG 10 años y mostró gran emoción de volver al set del reality. Además, como parte de una indirecta para Johanna San Miguel, aclaró: “Ya llegó la mamá de los combatientes”.

“El hecho de regresar lo tomo con bastante cariño y humildad. Como todos saben, yo me fui por un tema de tiempo, no porque hubiera tenido problemas en el programa, pero vino la propuesta y me agarraron en el momento que quería volver”, mencionó.

María Pía Copello se mostró emocionada de regresar a Esto es guerra

Actual creadora de contenido e influencer María Pía Copello dio palabras de aliento y pidió apoyo a todos los fanáticos para dar a conocer cómo se sentía de ingresar al reality luego de varios años.

“Estoy contenta de estar aquí después de tanto tiempo. Los he extrañado muchísimo. He sentido como si fuera la primera vez que estoy en el set y la verdad que es una emoción muy grande. Gracias por todas las muestras de cariño. Finalmente estoy aquí y estoy por el público, por el programa” , expresó la también cantante.