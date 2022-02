Kanye West envía una camioneta llena de rosas a Kim Kardashian en el Día de San Valentín

Kanye West vuelve a ser noticia por el extravagante regalo que envió a Kim Kardashian en un intento más por recuperar a la socialité y su familia. A través de una publicación en Instagram, el 14 de febrero, el rapero de 44 años compartió dos fotografías de la camioneta cargada de rosas rojas que envió a la casa de la CEO de KKW Beauty por San Valentín.

El mensaje de Kanye West a Kim Kardashian

En la descripción de la foto en Instagram, así como en el lateral de la camioneta, Kanye West escribió: “My vision es Krystal Klear” , cuya traducción al español sería “Mi visión es clara como un cristal”. El texto tenía la particularidad de que el rapero cambió las ‘C’ por las ‘K’, letra del primer nombre de ambos. Además, etiquetó a la estrella de Keeping up with the Kardashians (KUWTK) en la imagen.

Un detalle curioso fue que Krystal Klear es el nombre de un personaje real. Se trató de un DJ y productor musical irlandés que tomó con humor la situación y publicó la captura del post para compartirla en sus redes sociales con la frase: “También la mía, Kanye West”.

14.2.2022 | Publicación de Kanye West sobre el regalo que envió a Kim Kardashian. Foto: Kanye West/Instagram

PUEDES VER: Kanye West elimina todas las publicaciones que tenía de Kim Kardashian y sus hijos en Instagram

¿Qué pasó con Julia Fox, novia de Kanye West?

Las múltiples declaraciones de Kanye West a Kim Kardashian pidiendo regresar con él y los ataques que lanzó contra la nueva pareja de la empresaria, el comediante de Saturday Night Live Pete Davidson, han colocado a la actriz Julia Fox, pareja del rapero, en una situación muy incómoda.

El 13 de febrero, el tabloide británico DailyMail publicó un artículo que indicaba que ella había sido captada muy conmocionada tras leer los pedidos del intérprete de “Flashing Lights” para recuperar a su familia.