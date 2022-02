Adolfo Aguilar confesó que tuvo pensamientos suicidas durante el confinamiento por la COVID-19

El presentador de televisión Adolfo Aguilar reveló diversos episodios vividos durante el confinamiento generado por la COVID-19. En entrevista con Milagros Leiva, el actor detalló haber llevado mucha ayuda psicológica, ya que pasaba por fuertes cuadros de depresión al no tener trabajo y ver que su proyecto filmográfico no se estrenaría durante el 2020.

La conductora del espacio en YouTube llamado Vida y milagros resaltó las cualidades del productor, pero también habló de sus miedos. Además, destacó que es una persona muy sensible. Aguilar confirmó lo dicho por la comunicadora e, incluso, reveló que en algún momento tuvo pensamientos suicidas.

“Pasa que soy muy sensible, no lo sabía. Vas descubriendo muchas cosas de ti mismo con la ayuda de una persona profesional”, mencionó. “¿Has tenido pensamientos suicidas?” , preguntó Leiva. De inmediato, el actor respondió. “Sí, pero no últimamente. (…) con el personaje que soy, he llegado a las empresas, me ha ido bien. Si no me hubiera ido bien, me hubiera matado porque no me quería”, expresó.

Actor emocionado con las muestras de cariño de sus seguidores

Luego de que revelara su homosexualidad a través de las redes sociales, Adolfo Aguilar se enlazó en vivo con En boca de todos para expresar su felicidad con las reacciones de sus seguidores ante la noticia. “La gente ha respondido bien bonito a mis declaraciones. No ha cambiado nada, yo sigo siendo la misma persona, solo que estoy compartiendo algo de mi vida que no había compartido antes con el público. Ustedes lo sabían”, comentó.

Adolfo Aguilar se pronunció tras declarar su homosexualidad

El productor expresó que se animó a hacer público su homosexualidad porque así podría evitar el sufrimiento de alguna persona. “Me di cuenta (de) que al ser un personaje público, podía evitar que alguna persona que esté pasando por lo mismo sufra. Yo he sufrido mucho y no me gustaría que pasen por eso. Creo que lo que más me preocupaba era que los comentarios me afecten y me dañen. Felizmente nunca he tenido odios, nunca me han puesto cosas feas en mis redes, así que no sé lidiar con eso”, indicó para La República.

Canales de ayuda

Si usted o algún familiar o conocido suyo por un momento difícil y siente que no encuentra solución, no dude en llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/)