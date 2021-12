Mónica Delta es la periodista más influyente del Perú: “Emergí en un mundo de hombres”

Segura de sí misma, veraz y transparente: así se puede describir a Mónica Delta. En el mes de febrero del próximo año cumplirá 40 años llevando información a millones de ciudadanos a través de la pantalla chica. Recientemente, Delta recibió una grata sorpresa al convertirse en la periodista con más influencia del país luego de alcanzar el 43% de votos en la XLI Encuesta del Poder de Semana Económica e Ipsos Perú.

Forma parte de la evolución de la prensa televisiva peruana. Una mujer versátil y directa que no ha tenido la vida servida en una bandeja de plata. Batalló desde pequeña para cumplir sus sueños. Se enamoró del periodismo y a los 22 años incursionó como reportera en Panamericana. Desde ese momento no ha dejado de trabajar. Ha llegado a la conducción de varios de los noticieros más importantes y ha logrado que su nombre sea escuchado en todos los rincones de nuestro país.

“En realidad yo emergí inicialmente como periodista en un mundo básicamente de hombres", expresó Delta al revelar sus inicios en el mundo periodístico. Foto: Mónica Delta/Instagram.

El reconocimiento de Ipsos

El 21 de noviembre salieron a la luz los resultados de la Encuesta del Poder 2021 de Ipsos Perú, realizada por encargo de Semana Económica. En esta lista se aprecia a los 10 periodistas que inspiran más confianza en los peruanos, quienes toman en cuenta sus declaraciones para informarse y tomar decisiones. Este año, Mónica Delta desplazó a Mávila Huertas, quien se había mantenido a la cabeza de la lista durante dos años consecutivos.

En los siguientes puestos se encuentran Beto Ortiz, Jaime Chincha, Rosana Cueva, Gilberto Hume, Juliana Oxenford, Philip Butters, Milagros Leiva, Mario Ghibellini y, por último, la figura de Canal N Enrique Castillo. Frente a esta gran noticia, la periodista de Latina noticias Mónica Delta aprovecha para recordar sus inicios en los medios de comunicación y prefiere tomarlo con tranquilidad, sobre todo con mucha responsabilidad.

“Empecé tan jovencita, a los 22 años, y como una esponja comencé a ser parte de los hechos históricos de un país que está siempre en construcción. El Perú todavía es un país en construcción. Entonces, no es un cliché decir que siento más responsabilidad ante ese reconocimiento, que me exige mucho más, y lo pienso desde el punto de vista si lo estoy haciendo bien, si le estoy dando las herramientas al ciudadano para que finalmente tome las mejores decisiones”, expresó para La República.

Mónica Delta es la periodista más influyente del 2021, según la XLI Encuesta del Poder de SEMANAeconómica e Ipsos Perú. Foto: Semana Económica/captura.

Sin embargo, también acepta que enterarse de este hecho le causó mucha felicidad. “Cuando recibí la noticia (…) me generó —no voy a negarlo— una alegría, pero por otro lado inmediatamente una necesidad de evaluar si es que verdaderamente estaba haciendo lo correcto”, agregó.

Sus inicios en el periodismo en una época donde había pocas mujeres

En su época escolar, esta carrera social no era su pasión. Lo que sí sabía era que le gustaban las ciencias exactas y en esa época vio cómo aparecían nuevas carreras. Por ello le echó el ojo al rubro de las comunicaciones y ahí fue donde conoció el periodismo. Luego de estudiar en la Universidad de Lima comenzó a ejercer. Delta reveló cómo fue comenzar en un mundo donde había muy pocas mujeres. A ella poco le incomodaba ese factor.

“En realidad yo emergí inicialmente como periodista en un mundo básicamente de hombres. Yo no me he sentido nunca en comparación a un hombre, sino de periodista a periodista, probablemente porque recibí en mi casa una educación —siendo cinco hermanos con tres hermanos mayores— donde tuve que luchar de igual a igual”, expresó.

Mónica Delta inició su carrera periodística como reportera en Panamericana. Foto: Panamericana/captura.

Aún así aceptó que, tanto en esa época como en la actualidad, prevalece el machismo. “Reconozco que uno de los graves problemas de la sociedad peruana es que mantenemos una estructura paternalista, machista, que hace que a las mujeres se les haga más difícil el camino. Si hablo en primera persona, no ha sido lo que me ha marcado a mí, pero si hablo en función de la sociedad es cierto que a una mujer le cuesta más”, dijo la conductora de Punto final.

1958: la llegada de la televisión al Perú

Curiosamente, la fecha de nacimiento de Mónica Delta coincidió con uno de los momentos que marcó la historia nacional: la llegada de la televisión, donde el primer canal de televisión fue inaugurado por Jorge Basadre, y hasta ahora prevalece con el nombre de TV Perú.

“Yo nací el mismo año que la televisión apareció en el Perú, y en el mundo recién había aparecido hace algunos años. Cuando entré a Panamericana era un mundo de hombres, un mundo rudo. Era un mundo en el que probablemente por mi aspecto había ya un prejuicio de que yo venía ‘de una clase social distinta’”, comentó, y precisó que gracias a su profesión pudo conocer al país de una manera distinta.

Atesora sus recuerdos como reportera y rememora con cariño cómo logró compenetrar con su equipo de trabajo de ese tiempo formando una hermandad. “Tuve relaciones muy cercanas con mis camarógrafos, con las personas que en ese momento conducían los vehículos de trabajo. Hemos estado en situaciones de peligro y ellos me han protegido en más de una oportunidad. Convertir en una hermandad el equipo de trabajo… Y veníamos de distintas extracciones, unos de universidad y otros no. Eso me ha ayudado a tener una experiencia de vida mucho más enriquecedora. Y sí, a mí no me han regalado nada. Yo he empezado de abajo”.

El poder y la prensa: una tensa relación

Mónica Delta mencionó que los medios de comunicación nunca deben ser concesivos, como en un reciente artículo que publicó, a manera de recordar el actual Gobierno.

“Lo que yo digo es que el poder te obliga a responder. O sea, el presidente Castillo no nos hace un favor si responde a la prensa. No se trata de congraciarse o no entre la prensa y el poder. Siempre esa relación va a estar tensa, pero quien representa un Gobierno elegido por los peruanos tiene la obligación de responder a temas puntuales, y eso es algo que tiene que tiene que saber cualquier autoridad. Tenemos que seguir exigiendo algo a lo que tenemos derecho, no los periodistas, sino la ciudadanía, porque nosotros somos intermediarios“, dijo muy segura.

Mónica Delta cumplirá el próximo año 40 años de vida profesional como una de las periodistas más curtidas del Perú. Foto: Mónica Delta/Instagram.

Palabras finales

Tras una extensa conversación, se le preguntó a la curtida periodista y mujer de muchas batallas cuál sería el consejo, si pudiera, que le daría a la Mónica Delta de 22 años que recién se iniciaba en este mundo tan adrenalínico. Decidió responder recordando la canción “Limeña” de la gran cantante Lucha Reyes.

“Como una parte de la canción, ‘pasito a paso va caminando por la vereda que va entonando’, porque lo cierto es que, si alguien pretende hacer saltos y no pasar por las experiencias donde te tienes que caer, te tienes que levantar, te tienes que equivocar, no va a llegar con fortaleza física, mental y la fortaleza que da el espíritu después de 40 años”, dijo emocionada.

“Empecé tan jovencita, a los 22 años y como una esponja comencé a ser parte de los hechos históricos de un país que está siempre en construcción. El Perú todavía es un país en construcción", reveló Monica Delta. Foto: Difusión.

Subrayó que una de las enseñanzas que le dejó su vasta trayectoria como una de las mujeres de prensa más respetadas del país, fue que uno debe enfocarse en sí mismo y no en el qué dirán de los demás. Además, aseguró que, mientras tenga esa fortaleza de seguir siendo parte activa de la sociedad peruana, seguirá trabajando con mucha responsabilidad.