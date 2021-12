Elías Montalvo, La Uchulú, Maykol show y otros tiktokers que llegaron a la televisión peruana

Entre el 2020 y el 2021 han aparecido nuevos rostros en la televisión peruana. Personajes como Maykol Show, La Uchulú o Elías Montalvo son nombres que antes no habíamos escuchado y ahora no dejan de sonar en diversos programas de espectáculos. Estos nuevos talentos tienen algo en común, y es que todos ellos empezaron a escalar su carrera artística en la plataforma: TikTok.

Cuando llegó el coronavirus al Perú, tuvimos que cambiar nuestro modo de vida y mantenernos por más de tres meses en nuestros hogares sin poder salir para contener los contagios, ya que en ese tiempo se tenía muy poca información sobre el virus. Sin embargo, durante ese periodo, una aplicación comenzó a ganar terreno y se convirtió en la favorita de los jóvenes. Tik Tok se convirtió en la plataforma más descargada del mundo desde el inicio de la pandemia.

Más de 100 millones de personas han descargado la red social y el 41% de ellas tiene entre 16 y 24 años. Con didácticos ‘trends’ como coreografías de canciones, videos musicalizados, interpretaciones o, incluso, creando tendencias propias, miles de jóvenes comenzaron a publicar contenido regularmente y lograron viralizar sus videos y conseguir miles de seguidores en poco tiempo.

Sin darse cuenta, crearon una legión de ‘followers’ que consumen su contenido, están pendientes de sus redes, influyen en ellos y se sienten identificados con ellos. Poco a poco lograron convertirse en personas públicas y algunos de ellos lograron ser invitados a programas televisivos. Conoce la historia de algunos de estos peruanos.

Maykol Show

Del distrito de Independencia para el mundo. Maykol Show es un joven de 20 años que gracias a su arduo trabajo en las redes sociales, cumplió su sueño de obtener un departamento para él y su madre en el distrito de Lince. Pero, ¿cómo lo logró? Básicamente su carisma, creatividad y constancia lo llevaron a convertirse en uno de los nuevos personajes de la farándula peruana y colaborar con artistas nacionales como María Pia Copello y Jorge Benavides.

Empezó a ganar notoriedad en TikTok por su gran habilidad para realizar coreografías de moda y agregarle su toque personal. Asimismo, estableció una bolsa de mercado como parte de su utilería favorita para mostrar en sus videos y la bautizó como la ‘Guxi Luiswiton’, como parodia a las marcas exclusivas. Así es como el influencer logró obtener más de dos millones de seguidores en la plataforma.

“Como dije en un principio, voy a avanzar de a pocos para lograr muchas cosas y, más que todo, para ser el orgullo de mi mami, ya que todos los jóvenes queremos demostrar a las madres que podemos salir adelante y yo lo estoy haciendo” , dijo para una entrevista a Perú21.

La televisión lo enamoró y fue invitado a varios programas como Esto es guerra, donde participó en una secuencia llamada Tiktokers: los rivales. Otros influencers invitados fueron ‘Tonta Queen’, Bryana Pastor, Leo Otero y Alejandro Pino. América TV vio el talento de Maykol y le dio la oportunidad de formar parte del sketch Los hermanos Huamantanga con Tula Rodríguez, su madrina, en el magazine En boca de todos. Además, hace poco ganó el premio a “Nuevo personaje popular de la TV 2021″, otorgado por el mencionado programa.

La Uchulú

Consagró su popularidad luego de grabar un video en el que bailaba el exitoso tema “No sé” del grupo Explosión de Iquitos. Esaú Reátegui Wong es el joven de 20 años que da vida al querido personaje amazónico La Uchulú. En una entrevista para La República, el tiktoker contó cómo es que decidió incursionar en las redes sociales.

“Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer (el reto), y vi que 400 personas lo habían hecho. Me alegré bastante”, reveló.

Asimismo, expresó que, durante ese periodo, se encontraba atravesando una depresión a inicios de la pandemia del coronavirus, por ello se animó a bailar el pegajoso tema musical sin imaginar la tremenda acogida que tendría en tan solo unos meses, ya que ahora cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok.

Logró ganarse el cariño del popular Ernesto Pimentel y, por ello, este le dio la oportunidad de aparecer en varios espacios de su programa El reventonazo de la chola, emitido por América TV. Actualmente, Esaú se mantiene ocupado creando diverso contenido para sus redes sociales aumentando día a día el número de sus fans.

Elías Montalvo

El nombre Elías Montalvo se volvió viral y apareció en decenas de titulares tras sufrir un accidente en el mes de septiembre pasado en Esto es guerra, programa en el que participa actualmente. El joven tiktoker cayó desde una altura de más de 15 metros luego de que fallara la línea de vida en el juego de altura del que participaba.

Sin embargo, no sufrió graves lesiones y poco tiempo después volvió a asistir al reality. El influencer de 25 años comenzó a tomar notoriedad al colgar videos en Tik Tok. Por ello, tuvo la oportunidad de ser invitado en la secuencia TikTokers: Los rivales de EEG, donde participó junto a la popular Rosángela Espinoza, se convirtieron en los favoritos y se ganaron el ansiado premio de S/. 10 mil soles.

Empezó a tomar notoriedad y logró ser convocado para pertenecer a la temporada de Esto es guerra, junto al también tiktoker Alejandro ‘Chocolatito’ Pino, quien quedó en segundo lugar de la competencia. Recientemente participó en el programa El artista del año conducido por Gisela Valcárcel.

“Le doy gracias a la vida por las oportunidades y por las personas bonitas que me acompañan en este proceso. Gracias por tanto amor y tanto apoyo, hoy salimos con mucha garra”, escribió en un post de sus redes sociales de ese entonces.

Así es como, gracias a las redes, las personas pueden convertirse en influencers por videos o publicaciones que se vuelven viral de la noche a la mañana. De esta manera, las redes sociales se convierten en una vitrina para que productores, medios y programas televisivos encuentren a nuevos personajes que tienen madera para convertirse en una nueva personalidad de la farándula peruana.