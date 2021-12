Conductores de Cuarto Poder, Sebastián Salazar y Tatiana Alemán, quedan fuera del programa

Sebastián Salazar y Tatiana Alemán dejarán la conducción del programa Cuarto Poder, según fuentes cercanas a La República que confirmaron que los conductores continuarán en el espacio de América TV hasta este domingo 12 de diciembre.

Asimismo, al ser consultados sobre el motivo por el cual los periodistas dejarán el dominical, se descartó que esta decisión se deba al último ‘audio bomba’ que se difundió.

Sin embargo, en redes sociales, se maneja la versión de que los presentadores del espacio informativo habrían dado un paso al costado por el contenido que brindaron el último domingo.

Sebastián Salazar y Tatiana Alemán bromean en Cuarto Poder. Foto: captura de América TV

Sebastián Salazar y Tatiana Alemán causaron polémica con su ingreso a Cuarto Poder

Como se recuerda, Sebastián Salazar y Tatiana Alemán desataron la polémica al ser presentados como los nuevos conductores de Cuarto Poder, hace unos meses. Diferentes personajes del medio cuestionaron el desenvolvimiento de los periodistas en el dominical.

Tras ello, el hijo de Federico Salazar habló sobre las críticas que recibió tras asumir este nuevo reto en su carrera.

Lo he tomado de la mejor manera posible, en el sentido que las personas que critican o están en desacuerdo con ciertas decisiones lo hacen porque quieren lo mejor para el programa. Quieren a una superestrella, como a un Messi y por eso están en desacuerdo con tal o cual decisión, pero me gusta porque significa que hay espacio para avanzar. Las críticas me alimentan para poder avanzar”, expresó para un diario local.

Sebastián Salazar asumió la conducción de Cuarto Poder tras la salida de Mávila Huertas.

Tatiana Alemán sobre su ingreso a Cuarto Poder

Tras su cuestionado ingreso al dominical Cuarto Poder, Tatiana Alemán defendió su conducción en el programa y habló sobre las críticas que recibió junto a su compañero Sebastián Salazar.

“Hay muchísimas personas que podrían estar en el lugar de nosotros (junto con Sebastián Salazar), pero reitero: creo en mí y confío en mi trabajo, es algo en lo que estoy enfocada al 100%”, sostuvo en una entrevista.