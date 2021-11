Diana Sánchez a su novio en su lucha contra la leucemia: “Voy a estar contigo sosteniendo tu mano”

Diana Sánchez fue una de las participantes más fuertes de la actual edición de Reinas del show, pero la ex chica reality renunció al programa de baile de manera intempestiva. La joven dijo entre lágrimas que se vio obligada a abandonar la competencia por motivos personales, pero no dio más detalles. Gisela Valcárcel comprendió su situación y no le exigió continuar, incluso la conductora se molestó con la producción por grabar a Sánchez mientras lloraba.

A casi un mes de su salida, finalmente se supo que la bailarina regresó a Estados Unidos para estar al lado de su novio, Dan Guido, quien reveló que viene luchando contra la leucemia.

El deportista estadounidense de 32 años compartió un mensaje en Instagram para agradecer el apoyo de sus amigos, familiares y especialmente el soporte de Diana Sánchez, quien en sus redes empezó a dejar pistas de los duros momentos que estaba atravesando.

La ex concursante de Reinas del show no dudó en responder la publicación de su novio. Ella le envió un emotivo mensaje donde le manifestaba su apoyo incondicional en este proceso.

“ Voy a estar contigo sosteniendo tu mano a través de mi amor. Te amo, mi héroe ”, escribió Diana Sánchez.

Diana Sánchez envía mensaje a su novio que padece de leucemia. Foto: Diana Sánchez/Instagram

Dan Guido agradece a Diana Sánchez

Tras revelar que padece de leucemia, Dan Guido se dirigió a Diana Sánchez por estar con él atravesando este duro momento.

“Mi increíble novia, Diana Sánchez, se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte ”, escribió.

Diana Sánchez y Dan Guido

Diana Sánchez renunció a Reinas del show tras llamada de su novio

El pasado lunes 18 de octubre, Janet Barboza contó en América hoy que Diana Sánchez tomó la decisión de abandonar Reinas del show tras recibir una llamada de su novio, Dan Guido.