Mito Plaza se convierte en el ganador de la primera edición de La voz senior 2021: “¡Por ti Nancy!”

La primera temporada de La voz senior 2021, el programa sabatino que emocionó al Perú entero, ya tiene un ganador y es Mito Plaza del equipo Pimpinela. El participante de Lambayeque se emocionó hasta las lágrimas al alzar la ansiada copa dorada con el símbolo del programa. Además, en plena celebración, uno de sus familiares vistió un polo con una foto estampada de su esposa, para simbolizar su presencia en ese momento especial.

Su primera reacción fue dedicarle este premio a su amada. ”¡Decirte Nancy: lo logramos! Segundo, Ferreñafe, lo hicimos, te lo dije, lo hicimos”, dijo Mito Plaza, muy emocionado. Sus compañeros Oscar Centeno, Luis Ángel Reddel y Lourdes Carhuas se alegraron por su victoria y lo felicitaron en medio de abrazos.

El ganador nos regaló dos presentaciones. En la primera interpretó la romántica balada “El amor no se puede olvidar”, mientras que la segunda y última canción fue el tema “Amar y vivir”. Además, aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su amada esposa.

Mito Plaza posó orgulloso al lado del dúo Pimpinela, quienes fueron sus entrenadores y estuvieron a su lado en todas las galas guiándolo para este gran momento.

Mito Plaza posa junto a sus entrenadores de La voz senior. Foto: Latina

“Percibo su presencia y, es más, no sé si decirlo pero a veces hasta siento su humor. Cuando yo la siento me pongo tranquilo, en una paz interior que tranquiliza mi corazón; no me desespero. Lo que yo creo es que ella siente mi alegría inmensa. Me gustaría ganar esta final para que definitivamente sea el homenaje más importante que le pueda dar a Nancy. ‘Mira Nancy por ti estoy haciendo hasta lo imposible para llevarnos el cetro a nuestro lindo Ferreñafe, como siempre decíamos’ . Vine por una promesa y la estoy cumpliendo. Miro al cielo y siento que puedo lograr ese gran sueño de ganar”, expresó Don Mito Plaza.

Ahora, el campeón tendrá la oportunidad de firmar un contrato con Universal Music para la producción de un single. Así, termina una linda etapa y ahora el programa empezará una nueva edición con La voz kids, y sus entrenadores: Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Joey Montana, ya están listos para descubrir nuevos talentos.