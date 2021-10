Thamara Gómez sobre Puro sentimiento: “Mejor que se llame Pamela y sus amigas”

En declaraciones con el programa de espectáculos Amor y fuego, la cantante de cumbia Thamara Gómez, opinó sobre Pamela Franco y la agrupación de Christian Domínguez, Puro sentimiento. Durante su participación, dejó entrever que la pareja del cantante habría llegado para hacer cambios y que la orquesta ya no tenía la esencia y el estilo de antes.

“Ya no hacemos piruetas, imagínate”, comentó Thamara Gómez. “ Ya no es el mismo Puro sentimiento de antes, la verdad, no ”, continúo.

Además, la exintegrante de Puro sentimiento fue consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con Pamela. Ante esto, la artista fue precisa. “La verdad, no, no, no”. Asimismo, la intérprete afirmó que le comunicó a la pareja en cuestión su molestia por los cambios que se instaurarían en la agrupación.

“Pamela fue la cuarta persona con la que hablamos y ella aceptó”, comentó Christian Domínguez cuando le preguntaron al respecto.

Sobre ello, Thamara dijo “ que yo sepa anteriormente no hubo ningún casting, es su empresa, su grupo, y sabrán lo que hacen”.

Asimismo, Thamara recalcó que está tranquila

En esa misma línea, la piurana hizo mención de que cuando ella solía ser integrante de la agrupación, Puro sentimiento vendía “sentimiento y voces” y que Pamela se integró a la orquesta sin pasar por ningún tipo de filtro o casting. “Mejor que se llame Pamela y sus amigas”, acotó Thamara, refiriéndose al grupo musical.

Thamara confirma que dejó Puro Sentimiento por Pamela Franco

Tras presentarse en el set del programa Mujeres al mando, la artista tuvo una sesión de preguntas y respuestas, donde reveló que decidió retirarse de la agrupación Puro sentimiento debido al ingreso de Pamela Franco.