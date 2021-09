Vania Bludau olvida coreografía durante su número en Reinas del show

La edición de este sábado 25 de setiembre de Reinas del Show llegó con sorpresas. La concursante Vania Bludau es una de las competidoras más sonadas para conseguir la corona del reality. Sin embargo, la ex chica reality tuvo errores en su última participación al olvidarse de parte de su coreografía.

En la edición de esta noche del reality de baile, los participantes debían enfrentarse también a la improvisación. A Vania y su pareja les tocó cambiar de vestuario durante el baile; pasaron de danzar al ritmo del merengue a seguir con música disco.

Acercándose al final, era evidente que Vania se olvidó parte de la coreografía. El error llevó a la concursante a las lágrimas. “ Siento vergüenza de lo que acaba de pasar” , dijo al al jurado y al público.

“Son muchas cosas, mucha presión y simplemente no sé; se me fueron muchas cosas y, de verdad, Jeremy, perdón. Tengo mucha frustración, disculpas al público, disculpas al jurado”, agregó Vania, dirigiéndose también a su pareja de baile. “Como dije al inicio, es mucha información, que simplemente perdón , no sé que más decir”, finalizó su arrepentimiento.

Previo a su presentación, Gisela le preguntó cómo son sus domingo debido a la alta demanda del programa en cuanto al nivel de energía que tienen que dar las concursantes durante sus coreografías.

“Yo llego a dormir: quitarme el maquillaje, bañarme y descansar”, narró Vania. “Es agotador toda la semana”, precisó.

El jurado calmó a Vania. Adolfo Aguilar y Santi Lesmes aseguraron que habían quedado cautivados por la performance de Bludau y le dieron un buen puntaje.