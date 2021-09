Magaly Medina responde a Sofía Franco: “No te di la espalda como otros”

Magaly Medina tomó unos minutos de su programa Magaly TV, la firme para responder a las fuertes críticas que le lanzó Sofía Franco por opinar sobre la relación que lleva actualmente con el padre de su hijo, el alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra . La comunicadora se mostró indignada porque la nueva conductora de En boca de todos no agradeció su supuesta ayuda.

La figura de ATV comentó que la buena relación que ahora mantiene Sofía Franco y Paz de la Barra es con fines políticos, ya que el burgomaestre intentaría limpiar su imagen para postular a la alcaldía de Lima. Las declaraciones no le cayeron nada bien a Franco y le respondió con todo a Medina.

Magaly Medina responde a Sofía Franco por críticas. Foto: captura/ATV

“ La misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción , pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3.000 dólares”, dijo a Trome.

Tras esto, Magaly Medina explicó a Sofía Franco que solo quiso ayudarla cuando fue sometida por varios policías y luego trasladada a una comisaría por una pelea con Álvaro Paz de la Barra.

“Nosotros del lado del débil que lo necesitaba de una mujer que se veía tan sola, del aparato de una familia poderosa escuchamos su llamado y fuimos... ¿Te destruí cuando pude haberlo hecho? no, te extendí mi mano y te la di. No te di la espalda como otros te la dieron ”, dijo la conductora.

Magaly Medina asegura que solo quiso ayudar a Sofía Franco. Foto: captura/ATV