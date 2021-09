La empresaria y conductora de televisión Andrea San Martín sigue siendo cuestionada tras retomar su relación con el modelo fitness Sebastián Lizarzaburu. Sus fans no perdieron la oportunidad para consultarle por su actual estado sentimental, luego de sorprenderlos con la noticia.

La modelo Andrea San Martín recibió una pregunta sobre si ella y su pareja habían pensado en el compromiso y la boda. Esto se dio luego de que la conductora de La banda del Chino diera carta libre en sus redes sociales para que sus fanáticos la cuestionen acerca de ella y su entorno.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu aclaró que ella tiene dos cosas claras. Lo primero era: “La decisión de estar juntos. El día que decidimos retomar la relación fue a sabiendas que era un compromiso de corazón”; y lo segundo: “No pienso pedirle que me pida. Me parece de locos eso… Sabe a quién tiene a su lado y no se va a arriesgar a que otro lo haga”.

La historia de Instagram finalizó con la frase “Tiempo al tiempo”. En otra, sentenció que la base de toda relación debía ser la comprensión y el trabajo en equipo.

La multifacética Andrea San Martín retomó hace unos meses su relación con Sebastián Lizarzaburu, el padre de su primera hija Maia. Aunque al inicio ninguno de los ex chicos reality reconocían de manera pública su relación sentimental, fueron muchas las veces en las que se les vio viajar juntos a través de sus redes sociales.

Según aseguran ellos mismos, han madurado emocionalmente y decidieron darse una nueva oportunidad, a pesar de las peleas que tuvieron hace unos años cuando decidieron poner fin a su relación.