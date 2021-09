Esto es guerra: Mario Hart agredió a Elías Montalvo, pero no lo sancionaron

Un lamentable suceso tuvo lugar en la última emisión de Esto es guerra. Mario Hart y Elías Montalvo se vieron envueltos en una discusión en vivo que terminó en agresión.

Todo comenzó cuando ambos fueron elegidos para competir en un segmento del programa, en el que el perdedor recibiría un tortazo en la cara. El ‘guerrero’ terminó por ganar el punto a pesar de los reclamos de su contrincante.

Sin embargo, el participante victorioso no midió su fuerza al emitir el castigo y el esposo de Korina Rivadeneira reaccionó con un puñetazo, el cual finalmente no llegó a alcanzar al tiktoker.

Segundos después se pudo observar que Mario Hart y Elías Montalvo continuaron discutiendo detrás de cámaras, pero la producción rápidamente cortó la toma para enfocar a los conductores de Esto es guerra, quienes lamentaron el comportamiento de los chicos reality.

“Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, expresó Johanna San Miguel mientras trataba de calmar los ánimos.

Gian Piero Díaz también pidió a los competidores que tengan mesura al momento de aplicar el castigo a sus contrincantes: “Todo esto se soluciona de manera interna. Nadie puede picarse, una cosa es dar el tortazo y otra cosa es que vaya con demasiada fuerza”, acotó.

A pesar de la gravedad del hecho, el equipo de producción de Esto es guerra no aplicó sanción alguna para Mario Hart o Elías Montalvo y solo les extendieron una advertencia. “Una más y los dos están fuera del programa. Esto no lo vamos a volver a aceptar”, dijo el locutor.

