Reinas del show: ‘La Pánfila’ sufrió lesión al inicio de su presentación y no pudo continuar

La actriz cómica María Victoria Santana, quien da vida a ‘La Pánfila’, sufrió una fuerte lesión que le impidió realizar su actuación en Reinas del show, el último sábado 10 de julio. El popular personaje insistió en presentarse en la pista de baile, sin embargo, sintió un fuerte dolor al ser cargada por su bailarín y tuvo que desistir.

Al presenciar el incidente, la presentadora Gisela Valcárcel tuvo que pedir corte comercial, y al retornar, ‘La Pánfila’ apareció en una silla de ruedas al lado de su bailarín.

“No va a poder hacerlo porque ha sufrido un estirón, en serio la he visto pálida ¡Qué terca eres ‘Pánfila’! Ella no va bailar esta noche y eso está bien, es lo correcto”, comentó la conductora.

A través de las redes sociales, María Victoria Santana especificó que tiene un desgarro en el abductor, y su médico le recomendó una semana de descanso. “Tenía tantas ganas de bailar, ensayamos tanto, pero el desgarro me ganó. Gracias ‘panfilovers’ por su preocupación. Pronto vuelvo renovada y recargada. @irvingjosephvb me has ayudado a vencer mis miedos y esta semana sentí que solo tú confías en que puedo hacerlo y así será”, escribió en Instagram.

Además, María Victoria Santana aseguró que no piensa salir de la competencia de baile, pues desea levantar la ansiada copa con su querido personaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.