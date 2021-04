Dayanita tras conocer a La Uchulú: “La mejor persona, sin hipocresía”

Tras unirse por primera vez para hacer un Tiktok, Dayanita y La Uchulú han demostrado tener una buena relación amical. Ahora, las influencers volvieron a juntarse para grabar un nuevo video.

En esta colaboración, la integrante de JB en ATV dejó un mensaje hacia el personaje que caracteriza Esaú Reátegui Wong. En la popular plataforma china, le dedicó unas palabras.

“Al lado de la mejor persona que pude conocer, sin hipocresía, tk (te quiero)”, escribió Dayanita.

Como se sabe, La Uchulú llegó a la capital peruana hace unos días para presentarse en distintos programas de televisión como En boca de todos, América Hoy y El reventonazo de la chola.

El tiktoker de 20 años se hizo conocido por crear la coreografía de “No sé”, cover interpretado por la orquesta Explosión de Iquitos. Hace poco llegó al millón de seguidores en su cuenta, siendo celebrada con un emotivo saludo.

¿Quién es La Uchulú?

Quien está detrás del personaje de La Uchulú es Esaú Reátegui Wong, joven pucallpino de 20 años que saltó a la fama con sus coreografías Tiktok.

En conversaciones con La República, habló sobre la creación de los pasos de baile que se viralizaron en internet.

“Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer, y vi que 400 personas lo habían hecho (el reto). Me alegré bastante”, contó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.