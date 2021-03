Yo Soy: ‘Raúl Romero’ reapareció en casting como múltiples personajes

En la reciente edición de Yo soy, este viernes 26 de marzo, se vivió un inesperado momento con la aparición de un exparticipante. Miguel Ángel López, imitador de Raúl Romero, regresó para probar suerte en esta nueva audición.

En esta ocasión, el concursante llegó para caracterizar a varios personajes, entre ellos Pelo Madueño, Sean Paul y El Chombo. Tras las interpretaciones, los jurados no se ponían de acuerdo sobre si lo enviaban a la segunda etapa del casting o no.

No obstante, Maricarmen Marín, Ángel López, Mauri Stern y Katia Palma decidieron darle su voto para que defina su artista en la siguiente fase de la competencia.

Sin embargo, el exintegrante de Magneto no se mostró conforme con la consideración hacia Micky Love.

“Él es bueno, pero hay una línea muy delgada para mí que cuando empieza a parecer parodia me empiezo a irritar un poquito, es mi carácter”, dijo Stern.

“Yo quisiera que con tu talento no cruces esa línea para que no parezcas un comediante sino un imitador. Entonces siento que ríes dentro del personaje y eso me irrita”, agregó.

Hijo de Augusto Polo Campos llegó como Menudo

En una de las ediciones del programa, el hijo del compositor peruano Augusto Polo Campos se presentó en el casting como parte de los imitadores de Menudo.

“Mi nombre es Cristovals Polo Acosta. Estoy contento y agradecido de estar aquí. Vengo en esta oportunidad a poner en alto el nombre de mi padre, Augusto Polo Campos. Soy su hijo menor”, fueron las palabras del joven.

Yo soy Augusto Polo Campos

