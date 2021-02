Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears y Janet Jackson por conductas machistas

Justin Timberlake publicó una carta en su cuenta de Instagram en la que pide perdón, por primera vez de manera pública, a Britney Spears, su ex novia, y a Janet Jackson, colega con la protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl en 2004, por el trato machista y misógino que tuvo con ellas en el pasado .

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo ”, escribió el cantante

Publicación en Instagram de Justin Timberlake en la que pide disculpas a Janet Jackson y Britney Spears. Foto: captura Instagram Justin Timberlake

El actor y cantante estadounidense fue duramente criticado en redes sociales por su comportamiento machista con ambas estrellas. Timberlake dejó ver los pechos de Janet Jackson durante el show del Super Bowl del 2014, lo cual afectó directamente en la carrera de la artista.

También tuvo conductas misóginas con Britney Spears, con quien mantuvo una relación hace ya más de 20 años. El intérprete tomó el control del discurso de su ruptura con Spears y se aprovechó de ella para impulsar su carrera.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé”, expresó Justin Timberlake.

Las disculpas de Timberlake se producen tras el estreno del documental Framing Britney Spears, que se centra en la tutela en la que se encuentra desde 2008, pero aborda de manera más amplia la forma sexista en la que los medios y otros la han tratado a lo largo de su carrera.

La producción muestra cómo el cantante avergonzó a Spears en entrevistas y en sus propios videos musicales. Mientras ella sufría el escrutinio público y su carrera se hundía, la de él creció exponencialmente.