Yo soy: jurado se rinde ante destacada presentación de ‘Dyango’

Jairo Tafur, imitador del español Dyango, arrancó palmas y ovaciones de los miembros del jurado de Yo soy, grandes batallas en la última edición del programa concurso. Mauri Stern, Maricarmen Marín, Katia Palma y Tony Succar quedaron muy satisfechos luego de escuchar la canción “Nostalgia” en la voz del artista ‘consagrado’.

Durante la gala del sábado 23 de enero, Jair García llegó para interpretar a Mijares y enfrentar a ‘Dyango’ y tentar quedarse con su lugar en la competencia. El retador cantó el tema “Para amarnos más”, pero no fue suficiente para conquistar a la mesa de jurados.

Por su parte, ‘Dyango’ encantó al entonar el antiguo tango “Nostalgia” y tras su performance, solo obtuvo palmas de pie y halagos por su trabajo y gran talento.

La ronda de evaluaciones inició con Mauri Stern, quien confesó que “creyó cada palabra que pronunció el artista”. “Cada una de ellas me emociona. Este Dyango que estoy viendo, es un Dyango que yo, junto con mi madre que es gran admiradora, compraría un boleto para ir a verte, sin duda”, comentó el exigente jurado mexicano. “Eso para mí fue desde un lugar interno de conexión, una belleza”, añadió.

El exintegrante de Magneto no quedó complacido con la presentación de ‘Mijares’ y aseguró que “está muy lejos de la imitación”. “Bienvenido al consulado mexicano en Perú. No hermano, muy muy lejos, no sé quién te ha dicho que suenas a Mijares, está muy bien, lo siento”, afirmó.

Maricarmen Marín quedó sorprendida con la técnica vocal de Jairo Tafur y destacó su trabajo con los profesores para lograr el nivel de imitación. “No sé de dónde sacaste el aire de una hora y media, te mandaste con una nota gigante y con escalas, tremendo pulmón que dices ¿De dónde salió ese aire? De la técnica, de tu preparación, de haber estudiado tu instrumento, de saber estratégicamente qué canción cantar, saber cómo matizar y eso solo se consigue ensayando”, dijo la cantante.

Por último, Tony Succar calificó al concursante como “virtuoso”. “Yo acabo de ver un maestro de verdad (...) la voz es un instrumento y eso requiere de mucha práctica y para mí es solo un 10% de talento, veo mucho trabajo, mucha técnica y cuando se une con la pasión, ahí es cuando se crea la magia de la presentación. Es lo que tiene Pavarotti, lo que tiene Bocelli (...) Tú acabas de demostrarlo de una manera de muy alto nivel”, sentenció.

Jairo Tafur conquistó al jurado de Yo soy, grandes batallas con su interpretación del tema "Nostalgia".

Finalmente, el voto del jurado fue para el imitador de ‘Dyango’, quien se mantiene en la silla de artistas ‘consagrados’, hasta el momento ningún retador ha logrado quedarse con su puesto en lo que va de la temporada de Yo soy, grandes batallas.

