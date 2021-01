RBD: Anahí revela que contrajo la COVID-19 en el concierto virtual

Hace unos días, se comunicó que el esposo de Anahí, Manuel Velasco, se contagió de la COVID-19, por lo que la cantante aseguró que toda su familia se encontraba en confinamiento para evitar propagar el virus.

Sin embargo, recientemente, la también actriz reveló en sus redes sociales que contrajo el coronavirus en el concierto virtual que ofreció RBD el pasado 26 de diciembre, pese a que se siguieron todos los protocolos.

“Efectivamente me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié, una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistí en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, contó en sus historias de Instagram.

“Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos”, agregó la actriz.

Publicación de Anahí Foto: captura de Instagram

Hasta el momento, ninguno de los demás integrantes de RBD que estuvieron presentes en el reencuentro ha comunicado a sus seguidores la noticia de algún contagio.

