Janick Maceta, Miss Perú 2020, promueve apoyo a niños con labio leporino

El pasado domingo 29 de noviembre se llevó a cabo el capítulo final del Miss Perú 2020, en el cual se eligió como ganadora a Janick Maceta.

Tras su coronación, la modelo, ingeniera de audio y productora musical inició su primera semana de trabajo como representante de nuestro país, durante la cual promovió el apoyo a niños con labio leporino.

En las imágenes difundidas por el canal oficial de YouTube del certamen, se puede apreciar a la Miss Perú 2020 junto a Jessica Newton y el doctor Luis Barrenechea en la Clínica Delgado, donde se realizan operaciones para devolverle la sonrisa a muchos niños.

“Quiero agradecer al doctor Lucho Barrenechea por esta oportunidad. He pasado toda la mañana con ellos (los niños). Ha sido muy lindo ver sus caritas y sus ojitos brillar cada vez que les hablaba. También preparé unas cartitas (con dibujos) para ellos porque, como son bebitos, aún no pueden leer. Ojalá que les hayan gustado. Ha sido una muy bonita experiencia y me encanta haber terminado mi primera semana como Miss Perú en esta hermosa visita”, declaró Janick Maceta.

Durante su visita, tanto Jessica Newton como la Miss Perú 2020 alentaron a la población a contribuir con esta noble causa a favor de los niños con labio leporino, la cual es promovida por Caritas felices y Smile Train.

¿Cuál fue el mensaje de Janick Maceta tras ser elegida Miss Perú?

Luego de convertirse en la ganadora del Miss Perú 2020, Janick Maceta dio un emotivo mensaje para agradecer a sus compañeras y a los organizadores del certamen.

“He soñado con este momento por tantos años. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Kelin. Eres una persona que admiro mucho”, expresó a la Miss Perú 2019.

