Magaly Medina se niega a mostrar supuesto chat sobre Paolo Hurtado: “A mí no me utilicen”

Magaly Medina se pronunció sobre el supuesto chat que se convirtió en viral, donde se menciona a los futbolistas Paolo Hurtado y Jefferson Farfán.

La conductora de televisión aclaró que no sacará a la luz mayor información sobre la imagen, debido a que no tiene pruebas que certifiquen que lo dicho en los mensajes sea verídico.

Magaly Medina se pronunció sobre el supuesto chat que se convirtió en viral. Foto: Instagram

Entre los integrantes de la Selección Peruana involucrados en el caso están Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Ruidíaz. “Ahora voy a pasar algo de un chat que se hizo viral (…) Todo el mundo me pregunta si yo tengo esos ampays”, inició la presentadora.

Magaly Medina explicó qué anunciaba la supuesta conversación. “Este es un chat que decía que la esposa de Paolo Hurtado había hackeado, donde contaban sus idas y venidas con algunas chicas de la farándula. A mí no me consta. Se decía que yo ya lo tenía, pero mientras yo no tenga pruebas de algo, no puedo lanzarme”, aseguró.

La popular ‘Urraca’ se mostró firme en su decisión de no profundizar en el tema sobre Paolo Hurtado. Foto: Captura ATV

La popular ‘Urraca’ se mostró firme en su decisión de no profundizar en el tema sobre Paolo Hurtado. “Si bien hablo del chisme, lo que hago es información del espectáculo, respaldada por prueba y por imágenes. (…) A mí nadie me llamó ni me enseñó esos chats”, explicó.

Luego, lanzó una fuerte advertencia a quienes usan su nombre para vincularla con chismes y negociaciones. “Hay muchas personas que utilizan mi nombre, y mi programa en sus negociaciones, y dicen algo así: Si tú no me das lo que yo quiero, me voy donde Magaly y le muestro estas imágenes, y demanda. A mí no me utilicen. Si quieren negociar un buen divorcio, no me metan”, señaló.

Aseguró que algunos diarios deportivos rebotaron la información. “No necesito que otros me traigan cosas, tenemos un equipo de investigación que hace su chamba (...) Han agarrado esos chats y contado algunas cosas, yo no puedo hacer ese tipo de periodismo”, agregó.

“Hay gente que es impune, que hace lo que se les da la gana, dar información que no es cierta. (…) Este asunto afecta a mi programa. No sé qué pasará en el hogar de los Hurtado, no lo he visto y no lo sé, entonces no lo puedo sacar”, finalizó la conductora de Magaly TV, la firme.

