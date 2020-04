Eduardo Yáñez desmiente ser adicto al alcohol y la cortisona

Luego de que una publicación afirmara que Eduardo Yáñez tiene problemas de salud debido al consumo de cortisona y alcohol, el actor mexicano salió al frente para desmentir lo dicho a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero comentar a todos los que están preocupados por mi salud que una vez más todas estas revistas, cuando no tienen que vender, inventan algo, hacen su photoshop y jaladas y están hablando de que mi salud es crítica y etcétera, etcétera. Pues no, yo me encuentro bien, aquí en casa sano y salvo, y esperando que acabe esta maldita cuarentena qué nos está matando a todos”, manifestó Yáñez.

El martes último una revista de espectáculos aseguró que el actor es dependiente del alcohol a raíz de una supuesta infidelidad que enfrentó hace poco. También afirmó que Yáñez abusa del uso de cortisona para controlar los dolores de espalda que tiene a raíz de la caída de un caballo durante el rodaje de una de sus telenovelas.

Por otro lado, el protagonista de Destilando amor, comentó a sus fans que esta cuarentena la está viviendo en su casa y pidió que todos hicieran lo mismo. “Aquí me encuentro en mi casa, guardando la cuarentena por indicaciones de todo el mundo y todos los mexicanos debemos juntarnos y no salir, no salgan de su casa, vamos a combatir este bicho y vamos a acabar con él. Ayudémonos a nosotros, a los demás, siguiendo las instrucciones que todos los medios de comunicación nos indican, muchísimas gracias, bendiciones para todos”, concluyó.