Alondra García Miró cumple cuarentena en Brasil ante expansión del coronavirus

Alondra García Miró hizo una revelación que sorprendió a más de uno. La empresaria contó que se encuentra radicando en Brasil y pasando la cuarentena, mismo país en el que vive Paolo Guerrero.

La ex chica reality hizo tal confesión a través de su cuenta de Instagram. Por medio de sus historias de la red social quiso interactuar con sus seguidores mediante la clásica dinámica de “preguntas y respuestas”, donde le consultaron acerca de dónde se encontraba viviendo actualmente.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho porque me da vergüenza”, dijo la modelo.

Asimismo, García Miró también sostuvo que se encuentra preocupada por la salud de su abuela, a quien llama de cariño ‘Gelita’, porque está dentro de la población vulnerable al coronavirus.

“Respecto a Gelita, ¿Cómo está? Está bien, gracias a Dios, pero sí un poco preocupada porque ya tiene más de 80 años. Entonces, por más que tenga una energía vital, extraordinaria, ella está dentro de esa población vulnerable ante el coronavirus”, contó.

Cabe resaltar que la novia del futbolista Paolo Guerrero no puede regresar al Perú por las medidas que ambos países han tomado para frenar la propagación del coronavirus.

Como se sabe, el aislamiento social obligatorio se está llevando a cabo en ambos países, y tanto la entrada como la salida de los mismos queda totalmente restringida hasta que dicha medida haya llegado a su fin.