Eugenio Derbez quiere reconciliarse con Victoria Ruffo [VIDEO]

Tras más de una década distanciados, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estarían a punto de acabar con la guerra mediática que protagonizaron y que el más afectado fue su hijo, José Eduardo Derbez.

Recordemos que fue el mismo joven de 27 años, quien reveló que sus padres no se dirigen las palabras desde hace 10 años.

“Hace años no hablan. Creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar'', relató José Eduardo Derbez a un programa en YouTube.

No obstante, la tensa situación estaría a poco de culminar. Resulta que el mismo Eugenio Derbez concedió una entrevista al programa mexicano Ventaneando, de la cadena TV Azteca, donde detalló sobre la posibilidad de una reconciliación con Victoria Ruffo.

“Estoy abierto (a la reconciliación); siempre he estado abierto (…) Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”, sentenció el actor.

Asimismo, Eugenio Derbez se pronunció sobre la presunta boda falsa que marcó el inicio de la mediática pelea con Victoria Ruffo. El intérprete de 58 años aseguró que todo se trató de un mal entendido.

“No puedes engañar a una persona así, no hay manera. A ella (Victoria Ruffo) y a toda la familia, por Dios. Es imposible, imposible. Además, me meterían a la cárcel”, comentó.

Eugenio Derbez se ha referido en varias oportunidades por la cuestionada boda falsa que tuvo con Victoria Ruffo, quien supuestamente fue engañada. El actor negó haberse casado con la protagonista de La madrastra, pero sí aceptó que hubo una fiesta simbólica.

“No hubo boda, fue una fiesta que ella luego utilizó más adelante para quitarme al niño (José Eduardo) con un abogado y argumentaron que yo la había engañado…Estábamos en una azotea y un amigo llevó un vestido de su mujer. Yo le quise dar una sorpresa, entonces compré unos anillos y dije 'Se lo voy a dar, pero le voy a hacer una fiesta para dárselo…Pedimos hamburguesas y años después cuando me quiso quitar al niño argumentó que fue una boda falsa”, señaló