Abuelo de Angie Jibaja sobre Jean Paul Santa María: “Dan la tenencia a un hombre que negó a sus hijos”

Fidel Liza, familiar de Angie Jibaja, no se quedó callado y arremetió contra Jean Paul Santa María, quien ahora tiene la custodia de los hijos de la modelo.

El señor Liza se mostró indignado y le recordó al cantante los episodios legales en los cuales se ha visto involucrado durante mucho tiempo, después de negarse a darle su apellido a sus bisnietos.

“No reconoció a sus hijos, no los firmó, inventó una mentira de que no eran de él. Fuimos obligados a sacar un ADN, se le obligó a firmar judicialmente a los bebés, no le nació. Entonces, a esa persona que lo obligaron a ser padre, le dan la tenencia de los hijos. Para mi es algo imposible, no sé qué pasa con la justicia del Perú”, manifestó totalmente indignado.

Angie Jibaja lamenta que le negaron tenencia de sus hijos Foto: archivo

Del mismo modo, el abuelo de la ‘chica de los tatuajes’ aseguró que no confía en la crianza que Jean Paul Santa María le de a los hijos de su nieta.

“Qué valor puede tener para criar a sus hijos. Quitarle el hijo a una madre, quien trae como consecuencia una depresión que la puede llevar hasta la muerte, y darle la tenencia a un hombre que negó a sus hijos públicamente y humilló a la madre de sus hijos, es inaudito”, exclamó muy conmocionado Fidel Liza.

Por otro lado, el abuelo de la actriz aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje al cumbiambero. “Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico. Él una vez falló y hombre que falla, falla toda la vida”, finalizó.