Chabelo es viral por explotar contra un periodista y lo hizo sin usar su voz de niño [FOTOS y VIDEO]

Chabelo es un personaje que, a pesar de ser pensado para los niños mexicanos, ha logrado trascender fronteras con su personaje infantil y, sobre todo, por ser protagonista de muchos memes que se hicieron viral en Facebook y que aseguran que ‘el cuate’ es inmortal.

Quizá sea por el personaje infantil que desempeña hace más de 50 años que es sorprendente verlo enojado, utilizando su propia voz para reclamar por algo que le molesta.

Chabelo

PUEDES VER Carmen Salinas saca a la luz reveladora foto de Verónica Castro junto a ‘Chabelo’

Es por esto que Twitter explotó con un video viral en el que se ve al veterano conductor de televisión arremetiendo contra un periodista que le consultó por una supuesta niña que habría tenido fuera de su matrimonio, a lo que ‘Chabelo’ respondió enojado: “Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”.

La reacción de Xavier López, nombre real del conductor, no tardó en volverse tendencia y muchos usuarios bromeaban con la idea de que “Chabelo ya está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz”.

Como se recuerda, Xavier López tiene 84 años y más de la mitad de su carrera ha interpretado a ‘Chabelo’, conduciendo el programa semanal ‘En familia’ desde 1967 hasta el 2015, cuando fue retirado del ‘Canal de las Estrellas’. Tras esto se dedicó a prestar su voz a películas como El complot mongol y ‘Coco’.

Esposa de Chabelo niega su muerte

Luego que en Twitter transcendió el rumor de una supuesta muerte de Xavier López “Chabelo”, un medio mexicano se comunicó con la esposa del famoso comediante y descartó dicha noticia.

Chabelo

"Está perfectamente bien; bendito sea Dios estamos aquí en Estados Unidos y él está perfectamente bien. Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”.