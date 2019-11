Aaron Carter denuncia a su hermano Nick de violación

Aaron Carter, quien hace poco generó preocupación tras ser internado en un hospital por su extrema delgadez y publicarlo en Instagram, continúa generando controversia con sus declaraciones.

Resulta que el joven cantante ha vuelto a atacar a sus hermanos Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, y Angel, su gemela.

Aaron Carter, Nick Carter

Durante el juicio, llevado a cabo en Los Ángeles, que le entablaron sus familiares por acoso, donde resultó perdedor, el modelo no se quedó con nada y arremetió contra Nick, a quien acusó de haber abusado sexualmente de varias mujeres

Cabe mencionar que el juez dictaminó que Aaron Carter no podrá comprar armas ni usarlas. Además, tiene una orden de alejamiento por un año hacia sus hermanos.

Aaron Carter acusa a su hermano de violación.

"Hoy he perdido mi caso en los juzgados... lo he perdido todo. Pero tengo que superarlo ya”, escribió Aaron Carter en su cuenta oficial de Twitter.

“Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres”, afirmó.

Pero eso no fue todo, el joven cantante dio un duro golpe a Nick Carter publicando una foto con Melissa Schumann, mujer que en 2017 denunció a ex integrante de Backstreet Boys de haberla violado a los 18 años tras aceptar una invitación para ir a su casa.

Aaron Carter y Melissa Schumann, joven que denunció de violación sexual a Nick Carter.

“Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón”, mencionó.

Aaron Carter tiene problemas mentales

Aaron Carter tiene problemas mentales.

Aaron Carter se alejó de la industria musical tras dar a conocer que fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, según contó en una entrevista en el programa The Doctors.