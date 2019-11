Mon Laferte y todas las ocasiones que se pronunció sobre las protestas en Chile

Mon Laferte causó polémica en la última ceremonia de los Premios Grammy Latino 2019. En la alfombra roja, la cantante chilena no dudó en mostrar su busto con el mensaje “En Chile torturan, violan y matan” como medida de reclamo por las protestas sociales en contra del régimen de Sebastián Piñera.

Luego de este acto, la intérprete Laferte estuvo en la premiación, donde ganó la distinción al Mejor álbum de música alternativa por “Norma”. En ese momento volvió a reiterar el tema de su país: Chile y las luchas sociales realizadas por los jóvenes.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, expresó en su discurso la cantante.

Sin embargo, la cantante ya se habría expresado a través de un Twitter que no se sentía bien en la premiación y hubiera preferido estar con sus compatriotas marchando en contra de las injusticias sociales de Chile.

En otras ocasiones, la artista también ha tenido la oportunidad de pronunciarse a través de sus redes sociales. Incluso, a inicios de noviembre, Mon Laferte expresó su inconformidad sobre la represión policial utilizada por el gobierno.

Este hecho lo manifestó a través de un video grabado en Instagram. Primero, agradeció por el premio ganado en los MTV Europe Music Awards 2019; no obstante, atrás de ella, la pared tenía un mensaje contundente: “No más milicos”.

En otra ocasión, la intérprete lideró una manifestación en México, donde con una olla en mano reafirmó su sentir contra el Estado de emergencia en su país Chile. A través de otro video en Instagram se observa a Mon Laferte en medio de una lucha social.

Además, la artista chilena fue parte de un video viral realizado con varios compatriotas chilenos como Catana, Mauricio Durán, entre otros, donde exige al mandatario que detenga el toque de queda en el país sureño.

Por otro lado, Mon Laferte siempre comparte imágenes, donde se visualiza su posición sobre las marchas en todo el país. Con frases como #Noestamosenguerra, la cantante muestra su sentir de las injusticias en el pueblo chileno.

Por último, en su Twitter, expresó el calificativo de ‘dictador’ contra Sebastián Piñera. “Por favor te suplico, saca a los militares de las calles, están matando a la gente.", escribió el mandatario.