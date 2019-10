Juliana Oxenford indignada por libertad de Melisa González Gagliuffi

Juliana Oxenford se mostró incómoda por la decisión tomada por el Poder Judicial sobre la ciudadana Melisa González Gagliuffi, la conductora que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos de ellos en la avenida Javier Prado.

La ciudadana que estuvo al volante quedó en libertad. Tras ello, la periodista de Latina utilizó- inicialmente- sus redes sociales para pronunciarse sobre el accionar de la justicia peruana.

“Me sumo a la indignación. Dos personas muertas y acá ¿no ha pasado nada? Encima el abogado dice que accidente fue por “agente externo”, ¿qué agente? Claro, si fuera un taxista en tico ya estaría preso de manera preventiva. Esto es el colmo”, escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Twitter.

Juliana Oxenford indignada por decisión del Poder Judicial. (Foto: captura)

Horas después, en su programa de Exitosa, la comunicadora no pudo más y externalizó su furia contra la entidad antes citada.

“Este tema a mí personalmente me tiene consternada. Yo no entiendo, no hay manera de meterme en la cabeza esta explicación que están dándome algunas autoridades para haber dejado en libertad a Melisa González, que es la mujer que estaba conduciendo la camioneta y que fue la que generó este accidente. ¿Por qué la soltaron mientras estaban enterrando los cuerpos de las víctimas?”, se le oye decir a la periodista en la primera parte de su intervención en la radio.

En ese contexto, Juliana Oxenford aseguró que la justicia peruana no es igual para todos y que si se hubiera tratado de un taxista común, ya estaría tras las rejas.

“¿La justicia no es igual para todos?¿No deberíamos de ser todos medidos por la misma vara?” Si se hubiese tratado de cualquier otra persona, estaría presa de manera preventiva (...) Pero esta mujer mata, no tiene cómo explicar qué fue lo que pasó, no puede determinar que el vehículo negro invadió su carril, porque eso no se ve en las imágenes, y la mandan a su casa mientras duran las investigaciones", acotó la periodista.

Usuarios indignados con Melisa González Gagliuffi. (Foto: captura)

Se conoce que de momento la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima solicitó al fiscal Mario Barrón- de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro- que emita un informe detallado de lo que sucedió en el accidente de la Av. Javier Prado. Hasta el momento, Melisa González Gagliuffi se encuentra en libertad mientras se realizan las diligencias requeridas.