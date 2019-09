Son Tentación defiende a Yahaira Plasencia de fuertes críticas

Yahaira Plasencia continúa en el ojo de la tormenta tras comenzar su internacionalización y afirmar que en el Perú se la conoce como ‘La Patrona’

La nueva faceta de la cantante de salsa ha recibido fuertes críticas en las redes sociales; sin embargo, hay quienes la respaldan como la agrupación femenina Son Tentación.

Las excompañeras de Yahaira Plasencia, quienes compartieron escenario con ella, la defienden de sus detractores. Angie Chávez y Su Rabanal aseguraron que ella no es cómo la tildan en los medios.

“Así como nos ves a nosotras, como ves a otras chicas que ya salieron de la agrupación, todas se sacan la mugre. Gracias a Dios hay trabajo, hay solvencia, no sé por qué dicen que necesitamos de hombres”, señaló Angie Chávez.

Por su parte, la líder de Son Tentación, Paula Arias se refirió al presunto romance de la popular ‘Reina del totó’ con el futbolista Jefferson Farfán. “Si ellos están enamorados y regresan, que sean felices pues”, expresó.

Su Rabanal desmintió que Yahaira Plasencia sea tacaña con sus compañeras, como lo habría asegurado Melissa Klug. “Conmigo no era dura, nos invitaba nuestra leche de tigre”, declaró la cantante.

Yahaira Plasencia responde

La cantante de salsa se rectificó a través de Instagram con un peculiar comentario sobre la polémica respecto a su apodo ‘La Patrona’.

“¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘la Patrona’. Fueron uno de muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘la Patrona’ y los que no... la ‘Yaha’", indicó.