Austin Palao habla sobre supuestos coqueteos con la actriz Alessandra Fuller

Austin Palao habló acerca de los rumores que apuntaban a que tendría algo más que una amistad con la actriz Alessandra Fuller.

Luego de que Luciana Fuster terminara su romance con Emilio Jaime, se especuló que la modelo podría retomar su relación con Austin Palao. Sin embargo, los medios apuntaron a que este estaría en coqueteos con Alessandra Fuller.

A raíz de las especulaciones, el integrante de “Esto es Guerra” decidió salir a pronunciarse para revelar qué tipo de vínculo tiene con la artista.

Según comentó el chico reality, él y la actriz solamente están unidos por una relación de amigos y por ello pasan tiempo juntos. “Ale es mi amiga, compartimos mucho con ella y otros amigos que tenemos en común”, señaló para las cámaras de “América Espectáculos”.

En otro momento, Austin Palao también fue consultado sobre las recientes declaraciones que hizo Emilio Jaime sobre el futuro sentimental de Luciana Fuster. Como se recuerda, el cantante dijo que no tenía problema con que la modelo rehiciera su vida sentimental con cualquier persona.

“Prefiero no opinar del tema. No creo que haya algo que aclarar, pero prefiero no tocar el tema”, aseveró el hermano de Said Palao.

Austin Palao y Alessandra Fuller sorprenden con divertido video

Alessandra Fuller y Austin Palao compartieron a través de sus redes sociales divertidas imágenes en una fiesta de cumpleaños. En uno de los videos se ve a la actriz recogiendo unos dulces y en otro se aprecia a la artista cenando con los hermanos Palao en un restaurante.

¿Luciana Fuster y Austin Palao retomaron su relación?

Luciana Fuster y Austin Palao volvieron a ser vinculados sentimentalmente después de que la modelo terminara su romance con Emilio Jaime.

A pesar de que algunos programas mostraron que hubo un acercamiento entre los chicos reality, ninguno de los dos reveló si es que han decidido retomar su romance.