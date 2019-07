Kim Kardashian logra que Donald Trump intervenga en liberación de rapero A$AP Rocky [VIDEO]

El rapero A$AP Rocky fue detenido el pasado 30 de junio, luego de difundirse un video donde agrede a dos jóvenes en una calle de Estocolmo, Suecia. La rigurosidad de las leyes suecas impiden la liberación del cantante, de 30 años, a través de una fianza y lo enfrentan a una posible condena de 6 años de cárcel.

A modo de defensa A$AP Rocky, publicó en su cuenta de Instagram dos videos previos a la agresión que muestran a los chicos persiguiéndolos por varias calles, a pesar del pedido del propio cantante de que se alejen. Incluso uno de los jóvenes golpea al personal de seguridad del cantante.

Tras su arresto se divulgó que A$AP Rocky estaba encarcelado en condiciones inhumanas. Incluso un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos comentó: “Entrar en ese lugar era como entrar en un inodoro”.

Tras ello, diversas celebridades pidieron la libertad del cantante, entre ellos los raperos Quavo y Cardi B.

Sin embargo, el portal TMZ informó que Kim Kardashian se habría contactado con el yerno de Trump, Jared Kushner, para que logré la intervención de Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, la socialité agradeció que el mandatario designará al caso a su Secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Gracias a Donald Trump, Pompeo, Jared Kushner y a todos los involucrados por los esfuerzos para liberar a A$AP Rocky y sus dos amigos. Su compromiso con la reforma de la justicia es tan apreciado”, escribió la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Asimismo, el 19 de julio el mandatario americano se pronunció a través de redes sociales para informar sobre su intervención en el caso de A$AP Rocky.

“Acabo de hablar con Kanye West sobre el encarcelamiento de su amigo A$AP Rocky. Llamaré al Primer Ministro de Suecia para ver cómo podemos ayudarlo. ¡Mucha gente espera que esto se resuelva rápidamente!", escribió.

Un día después, Donald Trump informó de su comunicación con el primer ministro sueco, Stefan Lofven.

“Acabo de tener una muy buena conversación con Stefan Lufven, quien me aseguró que el ciudadano estadounidense A$AP Rocky será tratada de manera justa. Del mismo modo, le aseguré que A$AP no intentaría huir y me ofrecí a responder personalmente por su fianza."

Justin Bieber envía mensaje a Donald Trump

Tras la publicación del presidente americano, el cantante canadiense le envió a través de Twitter su agradecimiento, al tiempo que le hacía un pedido.

“Quiero que mi amigo salga ... Aprecio que hayas tratado de ayudarlo. Pero esta en eso Donald Trump, ¿también puedes sacar a esos niños de las jaulas?”.

La petición de Justin Bieber hace referencia al informe de 32 páginas presentado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la política de inmigración de “tolerancia cero” de Donald Trump, que denuncia que decenas de niños migrantes fueron separados de sus familiares y retenidos en instalaciones similares a jaulas, desde abril y junio del 2018.