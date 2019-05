Kit Harington en rehabilitación: casos de otros famosos que han sufrido depresión y adicción al alcohol

En los últimos días, para preocupación de sus seguidores, se conoció la noticia del internamiento en una clínica de Connneticut del conocido actor Kit Harington, quien interpretó al personaje Jon Snow, en la serie Game Of Thrones.

Trascendió que el “legítimo heredero del trono” de Game Of Thrones se encuentra siguiendo un tratamiento contra la depresión y adicción al alcohol. De acuerdo con medios internacionales, una posible presión originada por la exitosa de HBO habría afectado la vida personal de Kit Harington. Y es que todo apunta a que las 8 temporadas, luego de 10 años, no habrían sido fáciles de sobrellevar para el artista.

Durante este tiempo Kit Harington habría dejado en evidencia el estado de tensión que atravesaba. En alguna ocasión, tras la muerte y resurrección de su personaje en Game Of Thrones, manifestó que pasó por una situación de inestabilidad.

"Sentía que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando, en realidad, me sentía muy vulnerable -afirmó-. Tuve un momento inestable en mi vida, como creo que mucha gente tiene en la veintena", dijo el popular ‘Jon Snow’ de Game Of Thrones.

Pero Kit Harington no es el único actor conocido que atraviesa por una situación como esta. En el mundo del séptimo arte alguna vez se reportaron casos de exitosos artistas que presentaron diagnósticos similares.

Robin Williams

Sin duda una de las historias más lamentables en el mundo del cine. Robin Williams, reconocido actor protagonista en diversas películas como Mrs. Doubfire o Jumanji, falleció en el 2014 debido a un inesperado suicidio que consternó al mundo.

La fatal decisión fue atribuida a una depresión que, según su viuda Susan Schneider, era apenas “uno de los 50 síntomas que tenía y fue pequeño”. Se supo que Willians padecía de una enfermedad neurodegenerativa.

Heath Ledger

El actor australiano de cine y televisión fue hallado sin vida en su apartamento, en el año 2008. Junto a él un frasco de pastillas para dormir. Aunque inicialmente se habló de un posible suicidio, hasta la fecha no se ha podido confirmar si se trató de ello o una muerte accidental.

Heath Ledger murió poco antes del estreno de El Caballero Oscuro, de la saga de Batman protagonizada por Christian Bale. El artista obtuvo un Óscar postumo por el papel de el Jocker.

Jim Carrey

El conocido artista cómico, Jim Carrey, protagonista de diferentes clásicos del humor como La máscara o Ace Ventura, ha reconocido en más de una ocasión que vive una complicada lucha contra la depresión.

La muerte de su novia Cathriona White representó, sin duda, uno de los momentos más complicados en la historia de Carrey. No obstante, el actor reveló hace dos años a inews que por fin se encuentra bien. “Ahora mismo ya no tengo depresión. Durante años la sufrí, pero ahora cuando la tormenta llega es solo tormenta ya no se queda”, refirió.

Sophie Turner

Sophie Turner es una actriz inglesa, reveló recientemente que lleva cinco años padeciendo una depresión de la que espera salir pronto.

La intérprete del personaje Sansa Stark de la serie de HBO, cuenta que desde su debut en GOT a los 15 años, sintió una terrible presión mediática que la conllevó a una situación complicada. Su aumento de peso a los 17 años refiere, además, que originó críticas en el público. Incluso habría pensado en quitarse la vida, confesó en abril de este año.

Daniel Radcliffe

La fama que le generó interpretar a Harry Potter trajo consigo algunos efectos no tan positivos en la vida del actor Daniel Radcliffe. Y es que darle vida al personaje durante más de 10 años que duró el rodaje de la saga, generó una severa presión para el actor.

"En mi caso, la manera más rápida de olvidarme de eso era emborracharme mucho y es entonces cuando te das cuenta de que te miran más porque ahora te estás emborrachando, así que debería beber más para ignorarlos más”, reveló Daniel.