Mónica Cabrejos enfrenta en vivo a acosador que envió fotos íntimas a sus redes [VIDEO]

Mónica Cabrejos expuso en la última edición de su programa en Capital un terrible momento que vivió en sus redes sociales. La popular conductora sorprendió a sus fans al enfrentar a un acosador en redes sociales que la incomodaba al enviar fotografías de sus genitales con la intención de "llamar la atención".

Como se recuerda, hace unos días fue Jazmín Pinedo la conductora que denunció ser víctima de acoso a través de su cuenta de Instagram desde hace un par de años. Sus palabras provocaron que la periodista decida sumarse a la ola de denuncias y exponga en vivo la terrible situación que enfrenta por culpa de un acosador.

“Desde marzo hay un sujeto que me manda fotos íntimas de su genitalidad. La primera vez, cometí el error de abrir (la imagen), he visto varias (fotos), ayer me escribió: ‘hola, guapa’, mandó otra foto, y yo ya me molesté”, indicó la conductora en su programa.

Según comentó la popular figura del espectáculo nacional, el sujeto le habría enviado 6 fotos de sus zonas íntimas, y pese a que en un inicio lo ignoró, decidió enfrentarlo para detener el acoso. “Antes de decir todo eso, entré el perfil, copié la cuenta de la mamá, de los amigos, fui viendo a dónde va, en dónde para: hay que decirlo, es un pituco”, añadió Mónica.

Como era de esperarse, la conductora tomó acciones inmediatas para darle una lección tras lo sucedido. “Le dije: ‘oye, tú en realidad crees que puedes levantar la libido de una mujer mandando una foto de tu genitalidad, qué poco sabes de mujeres’. Me dijo: ‘ay, me contestaste, ahora puedo morir tranquilo, lamento mucho el haberte incomodado”, indicó Cabrejos.

Sin embargo, el presunto acosador terminó bloqueando a Mónica Cabrejos al ser descubierto y amenazado por la periodista. Hubiera visto la inmediatez con la que él mismo me bloqueó. Cerró la cuenta, cambió el privado y me bloqueó”, acotó.