Iggy Azalea víctima de filtración de fotos íntimas para antigua revista

Iggy Azalea pasa por su peor momento, debido a que tuvo que desactivar sus Instagram y emitió un fuerte comentario tras ser blanco de fuertes ataques. La australiana se convirtió en la nueva víctima de filtración de fotos en topless que realizó para una revista, las cuales nunca se publicaron.

La famosa rapera se convirtió en blanco de comentarios sexistas tras viralizarse sus fotos en topless que actualmente están inundando las redes sociales. Según el comunicado que emitió, las fotos salieron se hicieron para la revista GQ Australia, realizada en el 2016, pero ella nunca dio la aprobación para que fueran usadas.

"Muchas famosas posaron para GQ con una mano colocada estratégicamente para cubrir sus pechos y siempre me parecieron muy bonitas, así que aproveché la ocasión", dice parte del mensaje emitido por la artista, quien confesó sentirse "ultrajada" y "violada" por la filtración de sus imágenes sin su consentimiento.

"Estoy sorprendida y enojada porque no se borraron esas tomas inmediatamente después de la selección final. Muchos de los comentarios que veo, en particular de los hombres, donde comparten sus fantasías con respecto a mi cuerpo, me molestaron", sentenció a intérprete de Fancy.

Fotógrafo de Iggy Azalea se pronuncia

Nino Muñoz, el fotógrafo de Iggy Azalea se pronunció respecto a la viralización de las fotos que él tomó para la revista GQ Australia, afirmando que las imágenes fueron "robadas y publicadas sin su consentimiento".

Por su parte, Iggy Azalea dejó en claro que tomará acciones legales con la intención de descubrir a los responsables de la filtración.