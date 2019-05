‘Un día eres joven’, la serie peruana que se verá en Latinoamérica

‘Un día eres joven’ es la primera serie que produce Movistar en el Perú. Codirigida por Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo, se trata de una ficción que abordará en tono de comedia la ‘crisis de los 30’, con Jely Reátegui, Emilia Drago y Gisela Ponce de León, y se verá en 12 países. “Esta es una generación millennial. Todo ha cambiado, entonces, hemos querido hacer de esto una comedia, se van a reír, pero no solamente eso”, dijo Lombardi en la conferencia.

El personaje principal recaería en la versátil actriz Jely Reátegui. Esta vez interpreta a ‘Ale’, una “emprendedora en la quiebra”, pero que tuvo un futuro prometedor. “Me identifiqué mucho. Cuando tenía 29 luchaba mucho contra mi ego… estaba muy perdida, muy confundida con los objetivos que tenía: ‘no tengo un departamento, no me he casado, ok, ¿estoy haciendo mal?’. Entonces, es una serie donde los personajes están buscándose”.

Rodrigo Palacios interpreta al mayor del grupo, ‘Pancho’, que ha dejado “el mundo corporativo para rebelarse y abrir un bar de cerveza artesanal”; Emilia Drago será ‘Belén’, “la chica de familia católica” e hija en ficción de Wendy Ramos; Óscar Meza será ‘Gabriel’, el único casado del grupo, y Gisela Ponce de León dará vida a una influencer con millones de seguidores. “El estilo de vida de ‘Fabiola’ es un ejemplo y por lo tanto ella es políticamente correcta”.

Tras la conferencia, Ascenzo comentó que la serie mostrará a otro tipo de protagonistas. “No tiene a las típicas de las telenovelas, sino que son mujeres que toman decisiones fuertes. Creo que es una serie que intenta retratar a una generación tan poco retratada en la ficción de nuestro país”. Adelantó que tendrá un discurso actual, con temas “controversiales” para algunos. “Vamos a romper varios tabúes, no somos una serie conservadora, es lo único que puedo decir (...). El teatro ya está tocando temas duros y la televisión no tiene por qué quedarse atrás”.

Joanna Lombardi

La cineasta lidera la selección de contenidos para Latinoamérica. La siguiente producción se grabará en Colombia y la tercera en el Perú con Lucho Cáceres como ‘Héctor Lavoe’.

Que sea una peruana la que lidere el proyecto ha sido una grata noticia.

De hecho para mí fue inesperada, pero fue perfecto porque ya venía trabajando muchos años en cine, estaba sufriendo un poco, ya sabes cómo es, sufres por la distribución, no hay espacio para las películas peruanas, hay una pelea constante por los horarios, entonces, es bien difícil y agotador. Y de pronto me ofrecen esto, una plataforma que llega a 100 millones de personas.

¿Te gusta la idea de que la única preocupación sea generar buenos contenidos?

Sí y realmente sí creo que uno puede cambiar cosas a través de la ficción. Es importante lo que la gente ve, y poder estar detrás de eso, saber que no vamos a hacer contenidos machistas, que van a ser contenidos interesantes, que respeten valores… es como ¡un éxito!

¿Lo asumes como algo que ya tenía que suceder?

Sí porque además sé que hay mucho talento, nunca me preocupó no tener buenas series, tenemos productores talentosos aquí y en Latinoamérica. Se trata de pensar no solo como país: pensar en actores que viajen por Latinoamérica y hacer que tanto los equipos técnicos como los talentos (de otros países) se mezclen.

¿Qué producción tuvo como referencia Movistar?

Cuando hicimos Soltera codiciada y la compra Netflix como original... creo que eso ayudó. Por otro lado, no veo que Netflix sea nuestra competencia, lo que hacemos es darle una mejor oferta a los usuarios de Movistar y ellos también pueden tener Netflix.

¿Van a producir películas para la plataforma?

Por ahora no, pero creo que vamos a hacerlo en algún momento. La siguiente serie es ‘Ruido capital’, que se está haciendo en Colombia. ❖

la Clave