Scarlett Johansson y todos los hombres que conquistaron su corazón [FOTOS]

Scarlett Johansson, elegida como la «celebridad más sexy» por la revista Playboy en 2007, anunció hace unos días su intención de contraer matrimonio con el comediante Colin Jost.

Sin embargo, a la estrella de Avengers: Endgame, todavía la persigue el fantasma de un pasado promiscuo que Hollywood no parece olvidar.

Esto a razón de unas declaraciones vertidas por la actriz en 2000 en las que hablaba abiertamente sobre el sexo, en un intento de consolidar su imagen como símbolo sexual, y que luego en 2006, intentó desmentir en una entrevista a la revista Allure.

'Contrario a la creencia popular, no soy promiscuo. "Parece haber una creencia errónea de que estoy disponible sexualmente de alguna manera, lo que no quiere decir que no sea de mente abierta sobre el sexo", explicó en aquel entonces.

Sus amores más sonados

Mientras mantenía un romance con su coestrella de “La Dalia Negra”, Josh Hartnett, que duró de 2005 a 2007; la protagonista de “Under the Skin” confesó no creer en la monogamia.

Antes de ello, en 2004, la actriz mantuvo un romance que nunca se consolidó con el ganador de los premios Óscar, Globo de oro y SAG, Jared Leto, quien según la propia Scarlett Johansson nunca estaba disponible para ella.

'Tienes que llegar a tu punto de ruptura ... el fondo es el momento en el que dices: "Me perdí. ¿Por qué estoy parado afuera de este bar a la 1:30 de la mañana enviando mensajes de texto mientras mis amigos están dentro? O ¿Tomando un taxi para verlo en una hora intempestiva? Esta no soy yo ", reseña el DailyMail.

Después de romper con Josh, Scarlett Johansson volvió a enamorarse, esta vez de la estrella pop Justin Timberlake, cuando participó en el videoclip de su canción “What Goes Around / Comes Around”.

Un año después, en 2007, comenzó a salir con quien sería más adelante su esposo, el actor Ryan Reynolds, que acaba de terminar su romance con la cantante Alanis Morisette.

La relación llegó a su fin en 2010 y un año después, Scarlett Johansson se dejaba ver con el maduro actor Sean Pean, pero el idilio solo duro unos meses.

Para 2012, la actriz de “Hail, Caesar!” comenzó una relación con el ejecutivo de publicidad Nate Naylor, de 45 años. El romance no prosperó y unos meses después de romper, empezó a salir con el periodista francés Romain Dauriac, de 37 años, con quien se casó en 2014.

Su matrimonio duró dos años y le trajo a la actriz un doloroso divorcio con una hija de por medio, Rose Dorothy, que ahora tiene cinco años.

Finalmente, desde julio del 2017 la actriz comenzó a salir con Colin Kelly Jost, comediante, actor y guionista de Saturday Night Live. Haciendo publica su relación durante la alfombra roja en el estreno de Avengers: Infinity War en 2018.