Andrea Cifuentes toma radical decisión tras desnudarse para Soho

La modelo Andrea Cifuentes se encuentra alejada de las cámaras y los flashes, sin embargo no deja de incrementar su legión de seguidores, aparentemente por las sensuales fotografías que comparte en Instagram.

El último domingo 26 de mayo, Andrea Cifuentes publicó una atrevida fotografía en la que muestra semidesnuda, pero lo que más llamó la atención a algunos fue el mensaje que dejó a sus más de 80 mil seguidores de Instagram.

La exparticipante de “Combate” aprovechó su publicación para hablar de su época en la que no tenía problemas en desvestirse para las cámaras. Según dijo, no se arrepiente de lo que hizo porque todo fue por trabajo.

“A veces me preguntan si me arrepiento de haber hecho desnudos en el pasado, la respuesta es no. Si alguna vez lo hice fue porque en su momento me sentí segura de mi cuerpo para hacerlo, porque era parte de mi trabajo en su momento y dicho sea de paso trabajé con profesionales que me hicieron sentir cómoda”, indicó Andrea Cifuentes en Instagram.

La expareja del argentino Benjamín Lukovski aseguró que “de lo único que me arrepiento es haber sido víctima del machismo y prejuicios de nuestra sociedad” y expresó que tuvo que lidiar con gente que quiso que tocara fondo. “Te pueden hacer creer que lo que haces está mal hasta hundirte en una depresión, realmente hacerte mucho daño, la gente puede hacerte mierda si no eres lo suficientemente fuerte y eso nadie lo ve, pero aprendí que siempre van a criticarte, nunca le vas a gustar a todos, siempre habrá quien te quiera hacer sentir mal o insinuar que por mostrar tu cuerpo eres pu** o no eres inteligente”, añadió en Instagram.

La bella modelo peruana aseguró que en la actualidad no volvería a quitarse la ropa para las cámaras. “Hoy en día no volvería a posar desnuda por la simple razón que creo que hay que quemar etapas. En esta vida lo único que no deberíamos hacer, es hacer daño”, indicó.

Andrea Cifuentes recordó que hay cosas que no ha hecho en su vida, pero asegura que fue valiente cuando decidió posar desnuda. “Quizá no me pinté el cabello de colores, no me atreví a saltar de un puente, pero salí cala** y creeme hay que tener huev** para hacerlo y para aguantar todas las piedras que van a tirarte por eso (...) Se los contaré a mis nietos como una anécdota y me mataré de risa. Esa es y será siempre mi filosofía de vida”, concluyó la joven.