Mia Khalifa muestra su cuerpo sin Photoshop y fans no lo pueden creer [VIDEO]

Mia Khalifa es una exactriz de cine para adultos, actualmente es una de las figuras de Instagram más importantes del mundo. La libanesa suele compartir imágenes sexys, a pesar que esta también lo fue, tuvo un tono mucho más profundo del usual.

"Hay una diferencia entre la edición y la corrección de color. Siempre pido que dejen los rollos, estrías e imperfecciones, pero que el color se vea mejorado en general. Las mujeres deben dejar de publicar fotos editadas y FaceTuned dentro de una pulgada de sus vidas, eres irreconocible y poco realista", señaló Mia Khalifa en Instagram.

En ambas fotografías se puede ver a Mia Khalifa con una sensual lencería y sentada sobre una alfombra, la única diferencia es la colorización de la imagen. La publicación ya tiene más de un millón de corazones en Instagram.

Los fanáticos de Mia Khalifa no lo pudieron creer: "Oh por Dios", "Wow", "Ambas son fuego", "¡Absolutamente increíble! Estoy de acuerdo. Solo cambio los colores de mis fotografías, no hay necesidad de usar el Photoshop para mis estrías, rollos, celulitis, etc. Todas las mujeres tienen imperfecciones, deberíamos aceptarlas", fueron algunos de los mensajes en Instagram a la 'influencer'.

Instagram: Mia Khalifa y Robert Sandberg

La reconocida exactriz para adultos, Mia Khalifa, reveló una instantánea en Instagram, en la cual se le puede ver mostrando un anillo de compromiso. Incluso, la reconocida modelo compartió un vídeo en el cual se le puede ver con un vestido de novia. La 'influencer' desmintió cualquier rumor de encontrarse en la 'dulce espera', sin embargo, aseguró encontrarse en una relación muy estable junto a su prometido Robert Sandberg.