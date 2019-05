Melissa Klug se divierte con la ‘Sombra’ Ramos tras terminar con Ítalo Valcárcel

La empresaria Melissa Klug y el futbolista Christian Ramos fueron captados juntos en la fiesta que un amigo en común, Jair Céspedes, realizó por su cumpleaños número 34. El video de la celebración fue emitido en el programa de Magaly Medina.

En el informe del programa “Magaly TV, la firme” se señala que ese mismo día, antes de encontrarse con Christian Ramos, la 'Blanca de Chucuito' subió a sus historias de Instagram imágenes de ella disfrutando de un almuerzo en compañía de su expareja Ítalo Valcárcel.

Con dichas imágenes, Melissa Klug e Ítalo Valcárcel demostraron que tienen una relación cordial pese a que ya no están juntos. Además, el encuentro acrecentó los rumores de una posible reconciliación entre la empresaria y el bailarín.

Tras la cita, la chalaca prefirió ir a celebrar el cumpleaños de su amigo Jair Céspedes, en el que la 'Sombra' se robó todo el show de la fiesta que se realizó en la casa del defensor de Sporting Cristal.

Pese a salir recientemente de una relación, Melissa Klug se mostró de lo más feliz en la fiesta.

Las críticas hacia Christian Ramos no tardaron en aparecer en las redes sociales, debido a que al parecer no le afectó tanto que días antes su equipo, el Melgar de Arequipa, cayó por goleada ante la Universidad Católica de Ecuador en Quito con un 6 - 0.

Christian Ramos, quien estaría en la lista de convocados para el torneo de la Copa América, y el resto del plantel del Melgar llegó a Lima el último miércoles. Los futbolistas no regresaron a Arequipa debido a que este sábado 25 de mayo se enfrentarán a Sporting Cristal por la Liga 1. Es decir, la Sombra y Jair Céspedes se volverán a ver las caras, pero en un campo de juego.

Las imágenes muestran al experimentado defensa —y mundialista con la selección peruana— con una botella de cerveza en mano y divirtiéndose con mucha efusividad. Al ver este video, los hinchas de Melgar aumentaron su disgusto por el papelón que hizo su equipo en la Copa Sudamericana 2019.

No hablo de excesos en ninguna parte del Tweet. Si yo pierdo 6 a 0 por dignidad me encierro en mi casa, no salgo de fiesta la noche siguiente como si nada hubiera pasado. PROFESIONALISMO señores.

Y no hay nada de malo. O está prohibido? No le está faltando al trabajo ni a nadie. Es uno de sus mejores amigos, está en sus redes, están tranquilos, no ocultan nada, no hay drama.