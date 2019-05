Reinaldo Dos Santos lanza triste predicción de Melissa Loza y su novio

Tras dejar de lado el escándalo en el que se vio envuelta junto a Juan Diego Álvarez, Melissa Loza reapareció en un evento con un look diferente. Desde entonces, muchos especularon que la modelo ya se encuentra preparada para regresar a las pantallas chicas.

Ante esa inquietud, Maju Mantilla aprovechó que tuvo como invitado al vidente Reinaldo Dos Santos para preguntarle sobre el posible regreso de Melissa Loza a “Esto es Guerra”.

"Está muy cerca y ustedes la van a ver en televisión muy pronto. Veo muy cerca el regreso de Melissa Loza a la televisión", expresó el popular ‘Profeta de América’ en el programa “En boca de todos”.

Reinaldo Dos Santos además aseguró que sí volvería al reality de competencia de América Televisión, Melissa se enfrentaría a su herma Tepha Loza.

Ante esa posibilidad, Spheffany Loza aseguró que estaría feliz de poder compartir un set con su hermana mayor por primera vez, ya que cuando ella se animó a ingresar a “Esto es Guerra”, Melissa Loza había optado por dejar el reality que en la actualidad es conducido por Mathías Brivio y Gian Piero Díaz.

"Me encantaría estar con ella. Nunca he compartido un set con ella y me encantaría", dijo Tepha Loza, pues afirmó que "siempre han intentado armar rivalidades entre nosotras (ella y Melissa), pero cada una tiene su esencia y su personalidad, cada una es distinta y ya. Es mi hermana y la admiro y la quiero", añadió la ‘combatiente’.

Por otro lado, el vidente brasileño sorprendió a todos con una inesperada noticia sobre el futuro de la relación de Melissa Loza y su novio Juan Diego Álvarez, quien semanas atrás fue acusado de comercializar sustancias prohibidas.

Reinaldo Dos Santos afirmó que si bien Melissa Loza está muy enamorada de Juan Diego Álvarez, no se casará con él.

"Enamorada sí está, pero que se vaya a casar falta que pase mucha agua más bajo el puente. Eso no quiere decir que le irá mal. Todavía hay un tiempo prudente para eso, pero va por buen camino", dijo el Profeta de América.